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Иран проголосует за перемещение штаб-квартиры ООН

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Фото: REUTERS
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Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что проголосует за перемещение штаб-квартиры ООН из США в другую страну в случае обсуждения такой темы. Об этом 26 сентября сообщает ТАСС.

Иранский лидер также отметил, что Вашингтон не имеет права не пускать кого-либо на заседания в ООН. По мнению Роухани, это неправильная политика.

Ранее 24 сентября сообщалось, что 10 членам российской делегации не выдали американские визы для участия в ГА ООН. Министр иностранных дел России Сергей Лавров сказал, что подобная ситуация — позор для «державы, которая пытается изобразить из себя истину в последней инстанции».

Вашингтон также долгое время угрожал не оформлять визы иранскому руководству для посещения ГА ООН. Но в конце концов Госдепартамент всё же выдал их президенту Ирана Хасану Рухани и министру иностранных дел этой страны Джаваду Зарифу.

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Отношения США и Ирана остаются напряженными после того, как в 2018 году Вашингтон объявил о выходе из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД). Этот договор подразумевал отмену санкций в отношении Тегерана в обмен на прекращение им ядерных разработок.

США возобновили санкции в отношении Ирана, в ответ на это Тегеран уведомил о решении прекратить выполнение обязательств по документу в части, касающейся запасов обогащенного урана и тяжелой воды.

Конфликт усилился после недавних атак беспилотников на нефтяные объекты компании Saudi Aramco в Саудовской Аравии. Арабская коалиция и США обвинили в атаке Иран, однако в Тегеране обвинения назвали ложью. Ответственность взяли на себя последователи йеменского мятежного движения хуситов «Ансар Алла».Однако госсекретарь США Майк Помпео обвинил Иран в атаках дронов на нефтяные объекты. МИД Ирана назвал заявление Помпео ложью.

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