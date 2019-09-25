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Роухани высказался насчет участия США в Ближневосточном регионе

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Фото: REUTERS/Lucas Jackson
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Президент Ирана Хасан Роухани во время своего выступления на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН заявил о том, что безопасность Ближневосточного региона должна быть обеспечена без участия США. Об этом 25 сентября сообщает ТАСС.

«Безопасность региона должна обеспечиваться без американских войск и американского оружия», — сказал он.

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21 сентября глава Пентагона Марк Эспер анонсировал ускоренную отправку американского военного оборудования и увеличение количества военнослужащих в Саудовской Аравии и ОАЭ для укрепления их оборонных способностей в связи с обострением ситуации вокруг Ирана и атакой на объекты аравийской нефтяной промышленности.

Эспер уточнил, что после переговоров с саудовскими партнерами относительно недавней атаки по нефтяным объектам Saudi Aramco Саудовская Аравия и ОАЭ запросили международную поддержку.

Он также отметил, что США не стремятся к войне с Ираном, но это только первый шаг в ответ на агрессию.

Отношения США и Ирана остаются напряженными после того, как в 2018 году Вашингтон объявил о выходе из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД). Этот договор подразумевал отмену санкций в отношении Тегерана в обмен на прекращение им ядерных разработок.

США возобновили санкции в отношении Ирана, в ответ на это Тегеран уведомил о решении прекратить выполнение обязательств по документу в части, касающейся запасов обогащенного урана и тяжелой воды.

Конфликт усилился после недавних атак беспилотников на нефтяные объекты компании Saudi Aramco в Саудовской Аравии. Арабская коалиция и США обвинили в атаке Иран, однако в Тегеране обвинения назвали ложью. Ответственность взяли на себя последователи йеменского мятежного движения хуситов «Ансар Алла».

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