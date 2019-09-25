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Роухани исключил встречу с Трампом на полях Генассамблеи ООН

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Президент Ирана Хасан Роухани не планирует встречаться с президентом США Дональдом Трампом на полях 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. С таким заявлением он выступил во вторник, 24 сентября, в интервью телеканалу Fox News.

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Роухани спросили о том, готов ли он будет переговорить с американским лидером в случае, если они «столкнутся» друг с другом на полях Генассамблеи.

«С какой стати мы должны столкнуться?» — ответил президент Ирана.

По его словам, если власти США хотят провести переговоры, «они должны создать необходимые условия».

Ранее во вторник Трамп заявил, что допускает проведение в Нью-Йорке переговоров с президентом Ирана, отметив вместе с тем, что такой контакт не запланирован.

Отношения США и Ирана остаются напряженными после того, как в 2018 году Вашингтон объявил о выходе из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД). Этот договор подразумевал отмену санкций в отношении Тегерана в обмен на прекращение им ядерных разработок.

США возобновили санкции в отношении Ирана, в ответ на это Тегеран уведомил о решении прекратить выполнение обязательств по документу в части, касающейся запасов обогащенного урана и тяжелой воды.

Конфликт усилился после недавних атак беспилотников на нефтяные объекты компании Saudi Aramco в Саудовской Аравии. Арабская коалиция и США обвинили в атаке Иран, однако в Тегеране обвинения назвали ложью. Ответственность взяли на себя последователи йеменского мятежного движения хуситов «Ансар Алла».

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