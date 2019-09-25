Роухани исключил переговоры с США до отмены санкций против Ирана

Иран не намерен вести переговоры с США по ядерной проблеме, пока Вашингтон не отменит санкции против Тегерана. Об этом в среду, 25 сентября, заявил в своем выступлении на Генассамблее ООН иранский президент Хасан Роухани.

«От имени моего государства и народа я бы хотел заявить, что наш ответ на любые предложения о переговорах, пока действуют санкции, отрицательный», — цитирует иранского лидера «Интерфакс».

По словам Роухани, Иран «никогда не сдавался под иностранным давлением». Глава государства добавил, что Тегеран не может верить приглашению к переговорам «от людей, которые заявляют, что наложили самые жесткие санкции в истории».

Ранее Тегеран уже выступал против переговоров с Вашингтоном до отмены санкций. Как сообщалось 25 сентября, Роухани исключил возможность встречи с президентом США Дональдом Трампом на полях 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Тогда он заявил, что американские власти «должны создать необходимые условия», если хотят вести переговоры.

Отношения США и Ирана остаются напряженными после того, как в 2018 году Вашингтон объявил о выходе из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД). Этот договор подразумевал отмену санкций в отношении Тегерана в обмен на прекращение им ядерных разработок.

США возобновили санкции в отношении Ирана, в ответ на это Тегеран уведомил о решении прекратить выполнение части своих обязательств по документу.

Ситуация усугубилась после недавних атак беспилотников на нефтяные объекты компании Saudi Aramco в Саудовской Аравии. Арабская коалиция и США обвинили в атаке Иран, однако в Тегеране обвинения назвали ложью. Ответственность взяли на себя последователи йеменского мятежного движения хуситов «Ансар Алла».