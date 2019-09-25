Помпео обвинил Иран в укрытии террористов «Аль-Каиды»

Иран укрывает на своей территории членов запрещенной в России международной террористической организации «Аль-Каида». Об этом в среду, 25 сентября, заявил госсекретарь США Майк Помпео, передает ТАСС.

«Иран на протяжении многих лет проводил агрессивную политику против собственного народа, против соседних государств и против цивилизации в целом. Они убивали и пытали собственный народ, убивали американцев от Ливана до Ирака, они до сих пор укрывают «Аль-Каиду», — заявил Помпео на встрече «Объединение против ядерного Ирана» в ходе Генассамблеи ООН.

Он выразил сожаление в связи с тем, что Иран ведет подобную политику на протяжении четырех десятилетий без последствий для себя.

15 сентября Помпео обвинил Иран в атаках дронов на нефтяные объекты Саудовской Аравии, произошедшие накануне. Ответственность за нападение на предприятие Saudi Aramco взяли на себя последователи йеменского мятежного движения хуситов «Ансар Алла». Однако Помпео заявил, что «нет никаких данных о том, что атаки были осуществлены из Йемена», зато «Тегеран отвечает почти за сто нападений на Саудовскую Аравию».