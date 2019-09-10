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Помпео прокомментировал сообщения СМИ об американском шпионе в России

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Фото: REUTERS/Yuri Gripas
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Госсекретарь США МАйк Помпео не смог подтвердить сообщения СМИ об отзыве в 2017 году американского шпиона из России. Такие публикации он назвал «фактически некорректными».

«Я видел это сообщение. Эти сообщения в значительной степени неточны», — сказал Помпео во время выступления на брифинге.

Он подчеркнул, что, как бывший директор ЦРУ, он нечасто комментирует подобную информацию. «Лишь в тех случаях, когда нечто, на мой взгляд, создает угрозу людям или когда публикации столь безобразны, что создают невероятный риск Соединенным Штатам Америки», — пояснил он. Госсекретарь вспомнил, что ЦРУ выступило с заявлением по поводу данных публикаций, и отметил, что более он ничего не скажет по этой теме.

Накануне CNN опубликовал материал о ценном американском шпионе, которому якобы удалось добиться высокого поста в российском правительстве. По словам источников телеканала, агента пришлось вывезти из России в 2017 году из-за угрозы разоблачения — якобы Трамп и его администрация «небрежно обращались с данными разведки».

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