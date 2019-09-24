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В Пакистане заявили о просьбе Трампа посредничать между США и Ираном

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Фото: REUTERS/Jonathan Ernst
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Премьер-министр Пакистана Имран Хан заявил, что президент США Дональд Трамп попросил его стать посредником в переговорах с Ираном. Об этом в Twitter сообщило Agence France-Presse.

При этом ранее Трамп в разговоре со своим французским коллегой Эмануэлем Макроном о возможном посредничестве в переговорах с Тегераном заявил, что США «не ищут никаких посредников», пишет RT.

20 сентября президент США Дональд Трамп объявил о введении санкций в отношении Национального банка Ирана. По его словам, это самые серьезные санкции, когда-либо наложенные на эту страну. Позже министр финансов Стивен Мнучин сказал журналистам, что банк был «последним источником средств» для властей Ирана.

Санкции Вашингтона в отношении ЦБ Ирана нелегитимны, заявили в российском МИДе.

14 сентября два нефтяных объекта в Саудовской Аравии подверглись атаке. Инцидент спровоцировал сокращение Эр-Риядом производства нефти более чем вдвое и скачок цен на сырье. Арабская коалиция и США обвинили в атаке Иран, хотя ответственность взяли на себя йеменские мятежники-хуситы из организации «Ансар Алла». Тегеран назвал ложью обвинения в свой адрес.

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