ФРГ призвала Иран и США к переговорам без предварительных условий

Диалог между Ираном и США следует начать без предварительных условий. Об этом заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас в ходе выступления на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

По его словам, переговоры — единственный путь к снятию напряженности между странами.

«И еще кое-что мы сегодня подчеркнули на встрече с Ираном, Россией и Китаем: мы хотим и впредь придерживаться ядерной сделки с Ираном и цели, согласно которой Иран не обладал бы атомным оружием», — цитирует в четверг, 26 сентября, высокопоставленного дипломата ТАСС.

Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе «создает безопасность и является основой для дальнейших переговоров с Ираном», подчеркнул министр.

Президент исламской республики Хасан Роухани ранее заявил на Генассамблее ООН, что основным условием начала переговоров Тегерана с Вашингтоном является отмена санкций и возвращение к ядерной сделке. По словам Роухани, Иран «никогда не сдавался под иностранным давлением». Тегеран не может верить приглашению к переговорам «от людей, которые заявляют, что наложили самые жесткие санкции в истории», подчеркнул иранский лидер.

Отношения США и Ирана остаются напряженными после того, как в 2018 году Вашингтон объявил о выходе из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД). Этот договор подразумевал отмену санкций в отношении Тегерана в обмен на прекращение им ядерных разработок.

США возобновили санкции в отношении Ирана, в ответ на это Тегеран уведомил о решении прекратить выполнение части своих обязательств по документу.