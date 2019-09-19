Тегеран сообщил о возможной встрече по СВПД на полях Генассамблеи ООН

Встреча министров иностранных дел стран – членов ядерной сделки возможна на полях сессии Генассамблеи ООН. Об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави новостному порталу Khabar Online в четверг, 19 сентября.

По словам Мусави, страны группы «4+1», в которые входит Россия, Китай, Франция, Великобритания и Германия, недавно предложили провести заседание глав МИД стран – членов Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), но предполагалось, что оно пройдет до Генассамблеи ООН.

«Встреча, скорее всего, состоится на полях Генассамблеи ООН в случае визита иранской делегации в Нью-Йорк», — сказал представитель иранского внешнеполитического ведомства.

Генассамблея ООН открылась в Нью-Йорке 17 сентября. С 24 по 30 сентября в ООН пройдет так называемая неделя высокого уровня, в рамках нее выступят все гости нынешней ассамблеи.

Первое отклонение Тегерана от ядерной сделки произошло 8 мая 2019 года. Ранее, в 2018 году, США вышли из соглашения и возобновили санкции против Ирана. В ответ на это иранская сторона уведомила о решении прекратить выполнение обязательств по документу.

7 июля 2019 года Иран объявил о втором отклонении по ядерной сделке, тогда страна начала обогащение урана на уровне выше 3,67%, обозначенных в договоренностях СВПД. 8 сентября Тегеран заявил о третьем этапе отклонения от договоренностей, а 13 сентября пресс-служба французского МИДа сообщила, что Франция, Германия, Великобритания и верховный представитель Евросоюза выразили обеспокоенность в связи с очередным отступлением Ирана от условий. Речь идет об установке усовершенствованных центрифуг на предприятии в Натанзе, о которой сказано в докладе Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).