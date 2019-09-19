Прямой эфир
Сюжет:

Тегеран сообщил о возможной встрече по СВПД на полях Генассамблеи ООН

0
Фото: Global Look Press/Li Muzi/Xinhua
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Встреча министров иностранных дел стран – членов ядерной сделки возможна на полях сессии Генассамблеи ООН. Об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави новостному порталу Khabar Online в четверг, 19 сентября.

По словам Мусави, страны группы «4+1», в которые входит Россия, Китай, Франция, Великобритания и Германия, недавно предложили провести заседание глав МИД стран – членов Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), но предполагалось, что оно пройдет до Генассамблеи ООН.

«Встреча, скорее всего, состоится на полях Генассамблеи ООН в случае визита иранской делегации в Нью-Йорк», — сказал представитель иранского внешнеполитического ведомства.

Генассамблея ООН открылась в Нью-Йорке 17 сентября. С 24 по 30 сентября в ООН пройдет так называемая неделя высокого уровня, в рамках нее выступят все гости нынешней ассамблеи.

Первое отклонение Тегерана от ядерной сделки произошло 8 мая 2019 года. Ранее, в 2018 году, США вышли из соглашения и возобновили санкции против Ирана. В ответ на это иранская сторона уведомила о решении прекратить выполнение обязательств по документу.

7 июля 2019 года Иран объявил о втором отклонении по ядерной сделке, тогда страна начала обогащение урана на уровне выше 3,67%, обозначенных в договоренностях СВПД. 8 сентября Тегеран заявил о третьем этапе отклонения от договоренностей, а 13 сентября пресс-служба французского МИДа сообщила, что Франция, Германия, Великобритания и верховный представитель Евросоюза выразили обеспокоенность в связи с очередным отступлением Ирана от условий. Речь идет об установке усовершенствованных центрифуг на предприятии в Натанзе, о которой сказано в докладе Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
МИД указал на отсутствие угрозы в возобновлении Ираном исследований по центрифугам
МИД указал на отсутствие угрозы в возобновлении Ираном исследований по центрифугам

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019