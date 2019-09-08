Иран заявил о третьем этапе отклонения от ядерной сделки

Иран проинформировал исполняющего обязанности главы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Корнела Феруцэ о третьем этапе отклонения от ядерной сделки. Как сообщает 8 сентября ТАСС со ссылкой на заявление МАГАТЭ, это было сделано на переговорах в Тегеране о третьем этапе сокращения его обязательств, предусмотренных Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД) по ядерной программе.

«Обсуждения также включали проверку и контроль МАГАТЭ за выполнением Ираном ядерных обязательств в рамках СВПД. В связи с этим Феруцэ был проинформирован о заявленной Ираном деятельности по исследованиям и разработкам центрифуг», — говорится в заявлении МАГАТЭ.

И.о. генерального директора организации, в свою очередь, заявил, что доложит о заявлении Ирана Совету управляющих.

Накануне Вашингтон ввел санкции против иранских ведомств — космического агентства, центра исследования космоса и института астронавтики. Отмечалось, что попадание в санкционный список означает заморозку активов в США и запрет для американских граждан или компаний вести бизнес с его фигурантами.

Отношения США и Ирана остаются напряженными после того, как в 2018 году Вашингтон вышел из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД). Этот договор подразумевал отмену санкций в отношении Тегерана в обмен на прекращение ядерных разработок.

США возобновили санкции в отношении Ирана, в ответ на это Тегеран уведомил о решении прекратить выполнение обязательств по документу. Первый шаг был сделан 8 мая 2019 года. Тогда Иран уведомил участников СВПД о решении прекратить выполнение обязательств по документу в части, касающейся запасов обогащенного урана и тяжелой воды.

О втором шаге Иран объявил 7 июля. Тогда страна начала процесс обогащения урана на уровне выше 3,67%, обозначенных в договоренностях всеобъемлющего плана действий (СВПД).