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Париж отреагировал на решение Ирана о сокращении обязательств по СВПД

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Фото: Global Look Press/ZUMA
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В Париже прокомментировали решение Тегерана продолжить сокращение обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД). В воскресенье, 8 сентября, министр иностранных дел Франции Жан-Ив ле Дриан дал этому решению негативную оценку.

«Действия, которые они предприняли, являются негативными, но не окончательными. Они могут вернуться к сделке, и путь для диалога всё еще открыт», — сказал министр радиостанции Europe 1.

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По мнению дипломата, действия Ирана только усугубляют напряженную ситуацию и препятствуют достижению договоренностей.

Ле Дриан также выразил мнение, что Иран в течение нескольких месяцев может создать ядерное оружие.

В конце августа сообщалось, что 9 сентября в Москве пройдет встреча министров иностранных дел и министров обороны России и Франции. Вопрос о соблюдении СВПД будет одной из тем на этих переговорах Ле Дриана.

Ранее 8 сентября глава иранской Организации по атомной энергии Али Акбар Салехи обвинил европейских партнеров по СВПД в невыполнении обязательств по этой сделке. Он заявил, что Иран будет выполнять свои обязательства, если другие участники договора начнут выполнять свои.

4 сентября президент Ирана Хасан Роухани заявил, что республика продолжит сокращать обязательства по ядерной сделке. 7 сентября власти страны приняли решение накапливать отработанный уран, а также снять запрет на исследовательскую деятельность в ядерной сфере. Также в Тегеране сообщили о намерении довести обогащение урана до 20% — уровня, после которого уран считается оружейным.

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