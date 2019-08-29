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Глава МИД Франции обсудит в Москве европейскую систему безопасности

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Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов
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Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что намерен обсудить во время визита в Москву тему европейской системы безопасности. Об этом в четверг, 29 августа, пишет ТАСС.

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«Через несколько дней я прибуду в Москву вместе с министром обороны Франции Флоранс Парли, чтобы начать обсуждать то, что может стать архитектурой безопасности и доверия», — заявил министр.

Встреча министров обороны и иностранных дел Франции и РФ состоится 9 сентября.

27 августа Макрон заявил, что эпоха западного доминирования в мире завершается в силу геополитических изменений. По его словам, сейчас идет укрепление новых держав. Так, Китай выдвинулся в первый ряд, а Россия добивается большего успеха в своей стратегии, отметил президент Франции.

Также Макрон заявил, что Парижу необходимо глубоко переосмыслить и построить новые отношения с Москвой. Французский лидер также добавил, что министр вооруженных сил страны и глава МИДа через несколько дней направятся на переговоры в российскую столицу. По его словам, без России невозможно построить новую архитектуру доверия и безопасности в Европе.

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