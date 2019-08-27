Макрон заявил о необходимости переосмыслить отношения с Россией

Франции необходимо переосмыслить отношения с Россией, заявил во вторник, 27 августа, президент республики Эммануэль Макрон. По его мнению, без Москвы невозможно выстроить новую архитектуру безопасности и доверия в Европе.

«Если мы не построим новые отношения с Россией, то мы останемся с напряженностями, замороженным конфликтом и последствиями холодной войны», — цитирует Макрона ТАСС. По его словам, «каждый день необходимо делать шаги» навстречу друг друг.

Говоря о сферах сотрудничества с Россией, Макрон отметил, что страны «должны вместе думать о стратегии по космосу».

«В нашей истории у нас получалось это делать, и по вопросу космоса, насколько я знаю, наши главные союзники — не американцы», — сказал французский лидер. Также он отметил необходимость «вместе думать о киберстратегии».

Кроме того, Макрон подчеркнул, что эпоха западного доминирования в мире завершается в силу геополитических изменений.

19 августа Макрон встретился с российским лидером Владимиром Путиным. Их переговоры длились более 3,5 часа. Главы государств обсудили вопросы международной и двусторонней повестки дня.