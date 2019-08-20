Песков раскрыл подробности переговоров Путина и Макрона

Переговоры президента РФ Владимира Путина с его французским коллегой Эммануэлем Макроном были конструктивные, насыщенные и доверительные, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков во вторник, 20 августа.

«Они достаточно последовательно демонстрировали свою политическую волю обсуждать все моменты — и те, по которым есть совпадение мнений, и те, по которым есть разногласия», — сказал чиновник, его цитирует «РИА Новости».

По словам Пескова, лидеры сверили часы по основным вопросам как двусторонней, так и международной повестки дня. Они, в частности, обсудили освоение Арктики, проблемы климата и особое внимание уделили ситуации на Украине.

Как уточнил представитель Кремля, весьма развернуто обсуждались перспективы организации встречи в «нормандском формате» на высшем уровне.

В то же время пресс-секретарь отметил, что позитивный характер встречи не означает совпадения позиции Путина и Макрона по всем вопросам. Он добавил, что французский лидер узнал позицию России от первоисточника, то есть от главы государства.

Также в рамках визита Путина во Францию прошли встречи с участием двух делегаций, двух глав МИД и контакты по линии помощников по международным делам, заключил представитель российского лидера

Встреча Путина и Макрона состоялась в понедельник, 19 августа, в резиденции на Лазурном Берегу и длилась больше 3,5 часа.