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Макрон подарил лидерам G7 часы из океанического мусора

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Фото: REUTERS/Pool
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Президент Франции Эммануэль Макрон во время сессии по вопросам климата подарил лидерам стран G7 наручные часы из пластика, собранного в океанах. Об этом в понедельник, 26 августа, пишет BFMTV.

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Отмечается, что часы изготовлены баскским обществом. Отмечается, что после завершения сессии по климату планируется пресс-конференция Макрона.

Ранее в понедельник стало известно, что лидеры стран «большой семерки» договорились выделить €20 млн на ликвидацию пожаров в лесах Амазонии. По словам Макрона, Франция входит в число стран, непосредственно затронутых этим природным катаклизмом.

25 августа сообщалось, что за два дня число лесных пожаров в Бразилии увеличилось более чем на 1,5 тыс. За день до этого бразильские власти решили направить военных на борьбу с лесными пожарами.

С 24 по 26 августа во французском Биаррице проходит саммит G7. Одна из главных тем, которая была заявлена Францией для обсуждения, стала тема климата.

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