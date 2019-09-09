МИД указал на отсутствие угрозы в возобновлении Ираном исследований по центрифугам

Перезапуск иранских центрифуг не представляет угрозы с точки зрения ядерного нераспространения. Об этом говорится в сообщении на сайте российского МИДа в понедельник, 9 сентября.

Иран объявил о переходе к новому этапу приостановки добровольных обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД). Эти шаги Тегеран предпринял, после того как США нанесли серию немотивированных и незаконных ударов по Ирану, в частности, против его космической отрасли, подчеркнули в российском министерстве.

Все работы по перезапуску центрифуг ведутся иранскими специалистами под постоянным контролем Международного агентства по ядерной энергии (МАГАТЭ), говорится в сообщении.

«Совету управляющих Агентства был представлен соответствующий доклад. Риска переключения иранских разработок на использование в незаявленных целях нет», — отметили в российском МИД.

Тегеран соблюдает Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в полном объеме, выполняет Соглашение о всеобъемлющих гарантиях с МАГАТЭ, применяет Дополнительный протокол.

Соединенные Штаты давно отказались соблюдать условия «ядерной сделки» и начали чинить препятствия другим государствам в выполнении СВПД и резолюции Совета Безопасности ООН 2231, напомнили в ведомстве.

«Приостановка Ираном добровольных обязательств в рамках СВПД — прямое следствие бездумной политики Вашингтона, который игнорирует международные договоры и многосторонние договоренности», — заявили в МИД России.

Москва полагает, что пока продолжается коллективная работа по спасению соглашения, положение небезнадежно.

Россия делает всё, чтобы ядерная сделка была выполнена в полной мере и в установленные сроки. МИД призвал партнеров строго исходить из интересов общего дела, проявить политическую дальновидность и встать на защиту соглашения.

Накануне президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон в телефонной беседе высказались за объединение усилий ради сохранения ядерной сделки.

В это воскресенье Тегеран проинформировал исполняющего обязанности главы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Корнела Феруцэ о третьем этапе отклонения от СВПД. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан негативно оценил это решение, отметив, что оно не является окончательным и иранская сторона может вернуться к сделке.

Отношения США и Ирана остаются напряженными после того, как в 2018 году Вашингтон вышел из СВПД. Этот договор подразумевал отмену санкций в отношении Тегерана в обмен на прекращение ядерных разработок.

США возобновили санкции в отношении Ирана, в ответ на это Тегеран уведомил о решении прекратить выполнение обязательств по документу. Первый шаг был сделан 8 мая 2019 года. Тогда Иран уведомил участников СВПД о решении прекратить выполнение обязательств по документу в части, касающейся запасов обогащенного урана и тяжелой воды.