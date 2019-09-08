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Путин и Макрон выступили за объединение усилий ради сохранения СВПД

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Фото: РИА Новости/Алексей Никольский
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Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон в телефонной беседе в воскресенье, 8 сентября, высказались за объединение усилий ради сохранения ядерной сделки. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Владимир Путин и Эммануэль Макрон высказались за объединение усилий всех заинтересованных сторон в целях сохранения [Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе] СВПД и его соблюдения в полном объеме», — говорится в сообщении.

Стороны обменялись информацией о шагах, которые предпринимаются в связи с этим обеими странами. Также главы государств договорились продолжать контактировать по телефону и в ходе личных встреч.

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В это воскресенье Тегеран проинформировал исполняющего обязанности главы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Корнела Феруцэ о третьем этапе отклонения от СВПД. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан негативно оценил это решение, отметив, что оно не является окончательным и иранская сторона может вернуться к сделке.

4 сентября президент Ирана Хасан Роухани заявил, что республика продолжит сокращать обязательства по ядерной сделке. 7 сентября власти страны приняли решение накапливать отработанный уран, а также снять запрет на исследовательскую деятельность в ядерной сфере. Также в Тегеране сообщили о намерении довести обогащение урана до 20% — уровня, после которого уран считается оружейным.

В конце августа стало известно о предстоящей 9 сентября в Москве встрече министров иностранных дел и министров обороны России и Франции. Одной из тем станет вопрос о соблюдении СВПД.

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