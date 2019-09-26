Туманный регион: Лондон склоняется к выходу из ядерной сделки с Ираном

Вслед за Вашингтоном Лондон может выйти из иранской ядерной сделки (СВПД). Более того, в Париже и Берлине также начали сомневаться в перспективах договора, который ранее «шестерка» (Россия, США, Великобритания, Китай, Франция, Германия) и Иран заключили после многолетних сложных переговоров. Об этом «Известиям» рассказали несколько информированных источников в европейских делегациях на Генсассамблее ООН. В британском внешнеполитическом ведомстве пока официально заявляют, что привержены сделке. На полях ГА ООН прошла встреча глав МИДов — оставшихся участников СВПД. Эксперты при этом отметили, что всё указывает на расторжение соглашения в любом случае.

Безысходности момент

Российскую делегацию во главе с министром иностранных дел Сергеем Лавровым ожидает несколько насыщенных дней. Накануне он участвовал в Астанинском формате, где участники подтвердили создание долгожданного конституционного комитета по Сирии. Чуть позже на ужине, организованном от имени президента США Дональда Трампа, шеф российской дипломатии впервые встретился с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Одной из главных проблем на международной арене остается ситуация вокруг иранской ядерной сделки, которая после выхода из неё Штатов до сих пор находится в подвешенном состоянии.

Перед встречей на полях Генассамблеи ООН теперь уже «пятерки» и Ирана складывалось ощущение, что министры идут на переговоры с полным пониманием обреченности соглашения. Но проходя в зал заседаний, глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил журналистам, что надежда умирает последней.

В британском МИДе на вопрос «Известий», намерена ли страна покинуть ядерную сделку с Ираном вслед за США, заверили, что привержены соглашению.

— Премьер-министр поддерживает СВПД. Сейчас иранцы его не придерживаются, и нам надо вернуть их к его соблюдению. Если есть способ это сделать, то мы открыты к обсуждению возможных решений, — заявил «Известиям» представитель британского правительства.

При этом информированные источники в европейских делегациях утверждают: когда Британия разберется с внутренними проблемами, она первой из европейцев может последовать примеру США.

— Лондон вслед за Вашингтоном начинает склоняться к выходу из СВПД. И хотя сейчас это не первоочередная повестка в британской столице из-за Brexit, дискуссии о ситуации вокруг Тегерана проходят постоянно, — отметил один из источников в беседе с «Известиями».

Другой собеседник рассказал, что Берлин и Париж также сомневаются в реальности сохранении сделки.

— ФРГ готова любыми путями сдерживать ядерный потенциал Ирана и уже не так сопротивляется возможному заключению нового договора, — пояснил он.

При этом никто из участников сделки не рассматривает ситуацию, при которой Ирану беспрепятственно позволят наращивать свой ядерный потенциал. Поэтому в других европейских столицах вспомнили о возможности заключения «нового всеобъемлющего соглашения» — с этой инициативой ранее выступал Дональд Трамп.

Надо признать, что Париж в лице Эммануэля Макрона до конца боролся за соглашение.

— Но сохранение этого договора становится всё сложнее из-за выхода из него США, — заявил «Известиям» французский депутат Европарламента Тьери Мариани. — Какую бы форму ни приняло новое соглашение, Франция выступит за, лишь бы оно действовало. И главное условие — оно должно гарантировать, что Иран не возобновит работу над ядерным оружием. Еще важный момент — сделка также должна гарантировать Ирану постепенный уход от санкций.

По его словам, осложняет ситуацию и вступившая в силу предвыборная кампания в Штатах. Из-за неё приятие любого решения Трампом становится всё более сложным.

Тет-а-тет не будет

Напряженную обстановку в отношениях США и Ирана подогрели не только обширные санкции, введенные против Тегерана, но и атака дронов на саудовские НПЗ. Вашингтон заблаговременно обвинил в этом Иран, не предоставив доказательств.

Все три европейских участника соглашения — Великобритания, Германия и Франция — позднее также возложили на Тегеран ответственность за атаки 13 сентября.

И если раньше была надежда на то, что Дональд Трамп и Хасан Рухани, находящиеся одновременно на ооновской площадке, впервые захотят встретиться тет-а-тет и обсудить давно наболевшие вопросы, то теперь шансы на это минимальны. Ранее в Тегеране заявили, что о переговорах не может быть и речи, пока действуют рестрикции против Исламской Республики.

Единственно возможным представляется «одновременное присутствие Рухани и Трампа в некоем «многостороннем» формате в присутствии других участников, подписавших СВПД», считает эксперт клуба «Валдай», старший преподаватель иранского Университета им. Шахида Бехешти Хамидреза Азизи.

— Иран всё еще пытается спасти соглашение, продолжая дипломатическое взаимодействие с европейскими странами. В Тегеране хотят, чтобы европейцы выполнили свои обязательства по предоставлению Ирану экономических выгод от сделки. До сих пор европейцы не продемонстрировали какой-либо независимой политики от США. И если ситуация не изменится, то наша страна продолжит сокращать свои ядерные обязательства, — сказал «Известиям» иранский эксперт.

Именно поэтому продолжение нынешней ситуации приведет к постепенному расторжению сделки, уверен Хамидреза Азизи.

Выступая на Генассамблее ООН, Дональд Трамп четко дал понять, что сейчас Вашингтон рассматривает все варианты развития событий, включая военный. По его словам, самое простое — ударить по 15 «самым большим объектам» в Иране.

Правда, тогда он лишится звания самого миролюбивого американского президента, не развязавшего ни одной войны. Но, как говорится, история имеет свойство повторяться. И полный развал ядерной сделки может стать не самой большой проблемой в отношениях с Исламской Республикой.