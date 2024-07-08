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Источник сообщил о назначении вице-адмирала Липилина командующим Балтфлотом

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Фото: РИА Новости/Михаил Голенков
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Вице-адмирал Сергей Липилин назначен на должность командующего Балтийским флотом. Об этом «Известиям» сообщил источник 8 июля.

По словам собеседника, представление нового командующего уже состоялось.

Вице-адмирал Владимир Воробьев, который занимал должность командующего Балтийским флотом до этого, был назначен заместителем главнокомандующего ВМФ России адмирала Александра Моисеева, уточнил источник.

Кроме того, начальник главного штаба ВМФ адмирал Александр Носатов был освобожден от должности в связи с выходом на пенсию, эту должность занял адмирал Владимир Касатонов.

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С апреля 2021 года вице-адмирал Липилин занимал пост начальника штаба — первого заместителя командующего Балтийским флотом.

Липилин родился 26 августа 1965 года в городе Нижнеудинске Иркутской области. Окончил Тихоокеанское высшее военно-морское училище и в 1987 году начал офицерскую службу в должности командира группы управления минно-торпедной боевой части сторожевого корабля «Ретивый» на Тихоокеанском флоте.

Командовал эскадренными миноносцами «Безбоязненный» и «Быстрый», а в 2004 году был назначен командиром гвардейского ракетного крейсера «Варяг». С 2008 по 2010 год Липилин командовал 36-й дивизией ракетных кораблей Тихоокеанского флота, затем 30-й дивизией надводных кораблей Черноморского флота.

В 2012 году окончил Военную академию Генерального штаба ВС РФ. Липилин с 2014 по 2018 год занимал должность командующего войсками и силами на северо-востоке страны, затем с 2018 по 2021 год был заместителем командующего Черноморским флотом. Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и другими наградами.

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