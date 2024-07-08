В Дагестане рухнул аттракцион с детьми

Аттракцион с детьми рухнул в селе Куруш Хасавюртовского района Дагестана. По предварительным данным, никто не пострадал. Об этом 8 июля сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

«Предварительно, 7 июля 2024 года в селе Куруш Хасавюртовского района произошло падание передвижного аттракциона, в котором находились дети. Данных о пострадавших не имеется», – говорится в сообщении.

Прокуратурой Дагестана организована проверка, в результате которой будет дана оценка соблюдению правил безопасности и эксплуатации аттракционов.

Ранее, 1 июля, женщина выпала из кабины колеса обозрения в городе Энгельсе, она в тяжелом состоянии была госпитализирована в больницу, где скончалась от полученных травм. О других пострадавших не сообщается.