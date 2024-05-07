Колесо подозрения: почему аттракционы опасны для жизни

В Ейске (Краснодарский край) в парке Поддубного три ребенка получили травмы на экстремальном аттракционе. Их жизни сейчас ничего не угрожает, однако трагедия была как никогда близка. Несмотря на существующие требования о сертификации и регулярном техническом осмотре аттракционов, подобное происходит нередко — и иногда со смертельным исходом. В Госдуме в связи с этим призывают правительство принять единый рискориентированный подход к проверке оборудования в парках развлечений. Подробнее — в материале «Известий».

Что произошло в Ейске

О произошедшем в Ейске «Известиям» сообщили 5 мая источники. Также появилось видео с места происшествия. На нем видно, как во время работы аттракциона дети, сидящие с краю, вылетают и чудом не падают на землю, удерживаясь в подвешенном состоянии. Источник сообщал, что дети получили легкие травмы.

Выяснилось, что речь идет об аттракционе «Львица», расположенном в парке Поддубного. Это экстремальный аттракцион, рассчитанный на посетителей от 10 лет. В местных СМИ появилась информация, что у детей множество ссадин и ушибов, а один мальчик сломал ребра.

Инцидент на аттракционе «Львица» в Ейске Фото: t.me/podslushano_yeysk

В Следственном управлении СКР по Краснодарскому краю возбудили уголовное дело по признакам преступления по ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). В сообщении указывается, что пострадавшие — дети 2011 и 2012 годов рождения. Свою проверку проводит и прокуратура региона.

В эти же выходные произошел еще один инцидент с аттракционом, попавший в СМИ. В парке развлечений «Сочи-парк» люди на семь минут застряли на аттракционе «Квантовый скачок». Такие аттракционы называют «перевернутый бумеранг»: людей на горке разгоняют до 105 км/ч, совершая всевозможные пируэты вроде «мертвых петель» и «колец кобры». Люди повисли вниз спиной. В парке объяснили, что «система безопасности отреагировала на изменение погоды» — специальные датчики сработали из-за порывов ветра.

Ориентация на риск

Буквально за несколько дней до инцидента в Ейске первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая направила зампреду правительства России Дмитрию Григоренко обращение, касающееся безопасности на аттракционах. В нем упоминаются другие происшествия в парках развлечений — в частности, инцидент 9 апреля 2024 года в Пятигорске, где девочка получила перелом и ушибы, катаясь на новом аттракционе.

В письме Буцкая указывает, что надзор за техническим состоянием и эксплуатацией аттракционов регионы устанавливают самостоятельно. Еще в июле 2023 года она направила запрос во все субъекты РФ с просьбой предоставить информацию о нормативных актах, регламентирующих проверки и технический контроль. Из полученных ответов Татьяна Буцкая делает вывод, что регионы самостоятельно применять рискориентированный подход при организации контроля за аттракционами не могут. В связи с этим депутат задает вопросы, какое же министерство отвечает за разработку рискориентированного подхода при организации контроля над деятельностью парков развлечений и доведена ли до региональных властей необходимость организовать такой подход к этому вопросу.

Сотрудник СК РФ на месте происшествия в Ейске Фото: t.me/podslushano_yeysk

— Правительство пояснило, что в законе порядок работы уже достаточно понятно прописан: аттракционы должны проходить сертификацию, следить за их работой должны региональные технадзоры, в случае происшествий подключается прокуратура, — объяснила Татьяна Буцкая «Известиям». — Поэтому мы пришли к выводу, что просто должны быть четко прописанные правила применения самого рискориентированного подхода. Нам не очень понятно, кто должен эти правила прописать и какие критерии там должны быть.

Депутат Госдумы полагает, что включить в правила рискориентированного подхода можно было бы количество поступающих жалоб, количество техосмотров (не реже одного раза в год), число происшествий с подобными аттракционами и т.д. В случае если по какому-либо парку развлечений появляются вопросы по нескольким из этих критериев, Гостехнадзор может выйти с проверкой. Это способ одновременно преодолеть мораторий, наложенный правительством на проверки бизнеса, и не допустить излишней зарегулированности парков аттракционов.

Проверяют ли аттракционы

Сейчас мораторий на проверки касается в том числе парков развлечений. Председатель комиссии Гильдии российских адвокатов по защите и безопасности бизнеса Олег Матюнин замечает, что, согласно открытым данным о проверках, предприятия сферы аттракционов попадали под контрольные мероприятия в последние годы единично. Так, в 2023 году в Едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий и Едином реестре проверок на сайте Генпрокуратуры оказалось всего две проверки, а в 2024 году на начало мая — один раз . Всё это внесенные в реестр профилактические визиты: ни одной внеплановой или плановой проверки проведено не было. Это последствия моратория.

— Для сферы аттракционов нет каких-то особых процессуальных правил проведения проверок, действует общий порядок регионального государственного надзора в области технического состояния и эксплуатации самоходных машин и других видов техники и аттракционов, — пояснил собеседник «Известий». — Кроме того, в регионах введена обязательная регистрация аттракционов, хотя я допускаю, что какая-то часть аттракционов может функционировать и нелегально.

Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов

Он напоминает, что в начале года Заксобрание Санкт-Петербурга предложило законопроект о правовых основах регистрации, использования и технического обслуживания аттракционов, который концептуально поддержали в Совете Федерации, предложив доработать.

Кроме того, Олег Матюнин подчеркивает, что мораторий не касается прокурорского надзора и Генпрокуратура проверками активно занимается. Так, в прошлом году было пресечено более 2 тыс. нарушений законодательства при эксплуатации аттракционного оборудования.

Заместитель начальника Инспекции государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Владимирской области Алексей Колеченок, однако, замечает, что профилактические мероприятия сотрудники Гостехнадзора по-прежнему вправе проводить.

— То есть инспекторы Гостехнадзора имеют право прийти в парк развлечений и визуально убедиться в надежности аттракционов , — сказал он «Известиям». — Мы смотрим именно их техническое состояние, без проверки документации, как это делается в ходе плановых проверок. Можем, например, осмотреть батут и попросить перевязать его крепление. В таких профилактических осмотрах нет цели кого-то оштрафовать, есть цель убедиться в их надежности.

Фото: РИА Новости/Павел Лисицын

Такие профилактические осмотры владимирскими инспекторами проводятся один-два раза в месяц, и обязательно — с началом сезона или перед праздничными днями.

Алексей Колеченок замечает, что Гостехнадзор в любом случае знаком со всеми аттракционами, за которыми должен наблюдать, — документы об их освидетельствовании так или иначе проходят через ведомство, вносятся в единую базу. Не заметить новый аттракцион, который владельцы не зарегистрировали, тоже сложно: при входе в парк аттракционов есть документы, в том числе табличка перед самим аттракционом с QR-кодом, по которому пользователь может пройти на технологический портал Минсельхоза и там увидеть информацию: когда карусель была поставлена на учет, когда проходила освидетельствование и т.д.

Представитель владимирского Гостехнадзора замечает, что в регионе в конце прошлого года был принят закон о контроле в области технического состояния и эксплуатации аттракционов. Однако и до этого работа велась: была обеспечена государственная регистрация всех аттракционов через администрации муниципалитетов, где-то задействовали прокуратуру и т.д.

Почему остается много опасных аттракционов

Начальник коммерческого отдела ООО «Диагностика» Дмитрий Бацаев замечает, что крупные поставщики и производители хорошо знают процедуру постановки на учет и легализации аттракционов. Проблемы иногда возникают у малого бизнеса.

Фото: ТАСС/Роман Пименов

— Например, появилась идея у человека установить какие-нибудь большие качели на обрыве, а они относятся к оборудованию с потенциально высоким техническим риском, — рассказал он «Известиям». — В такой ситуации, ничего не зная про регламенты, бизнес получает необходимую информацию только на этапе окончания монтажа аттракциона, когда к ним приходит представитель надзорного органа или получатель услуг, задающий вопросы про сертификаты и декларации.

Дмитрий Бацаев полагает, что правительству нужно запускать обучающие программы, чтобы доводить до людей всю необходимую информацию.

Много сложностей возникает со старыми аттракционами, продолжает эксперт. Такому оборудованию нужно ежегодно проводить техническое освидетельствование, но ограничений по срокам возможного продления эксплуатации в техническом регламенте ЕАЭС 038/2016 «О безопасности аттракционов» нет.

— В итоге, условно говоря, какое-нибудь колесо обозрения советских времен ежегодно осматривают, что-то меняют — и продлевают срок службы еще на год, — сказал Дмитрий Бацаев. — Эта история может повторяться, повторяться и повторяться. Мы как экспертная организация видим этот аттракцион на моменте проведения его технического освидетельствования, но насколько он корректно обслуживается, что с ним будет через месяц или два — неизвестно. И таких опасных, на наш взгляд, аттракционов по стране очень много , из-за чего и происходят несчастные случаи.

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

По его словам, речь идет не только о старых советских аттракционах, но и о технике, от которой отказываются как от старой в других странах, а в Россию ее завозят, регистрируют и годами эксплуатируют. Дмитрий Бацаев полагает, что нужно этот вопрос решать: возможно, устанавливать предельные сроки службы аттракционов в зависимости от сложности их механизма.

Впрочем, сейчас, по наблюдениям Алексей Колеченока, эксплуатанты всё же поняли, что использовать старые аттракционы, или тем более технику без документов, очень невыгодно.

— Сейчас аттракционы стараются приобретать готовые, с полным комплектом документов, чтобы можно было их беспроблемно затем эксплуатировать, — заметил он.