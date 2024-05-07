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Колесо подозрения: почему аттракционы опасны для жизни

В парке развлечений в Ейске пострадали три ребенка
Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
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В Ейске (Краснодарский край) в парке Поддубного три ребенка получили травмы на экстремальном аттракционе. Их жизни сейчас ничего не угрожает, однако трагедия была как никогда близка. Несмотря на существующие требования о сертификации и регулярном техническом осмотре аттракционов, подобное происходит нередко — и иногда со смертельным исходом. В Госдуме в связи с этим призывают правительство принять единый рискориентированный подход к проверке оборудования в парках развлечений. Подробнее — в материале «Известий».

Что произошло в Ейске

О произошедшем в Ейске «Известиям» сообщили 5 мая источники. Также появилось видео с места происшествия. На нем видно, как во время работы аттракциона дети, сидящие с краю, вылетают и чудом не падают на землю, удерживаясь в подвешенном состоянии. Источник сообщал, что дети получили легкие травмы.

Выяснилось, что речь идет об аттракционе «Львица», расположенном в парке Поддубного. Это экстремальный аттракцион, рассчитанный на посетителей от 10 лет. В местных СМИ появилась информация, что у детей множество ссадин и ушибов, а один мальчик сломал ребра.

Инцидент на аттракционе «Львица» в Ейске

Инцидент на аттракционе «Львица» в Ейске

Фото: t.me/podslushano_yeysk

В Следственном управлении СКР по Краснодарскому краю возбудили уголовное дело по признакам преступления по ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). В сообщении указывается, что пострадавшие — дети 2011 и 2012 годов рождения. Свою проверку проводит и прокуратура региона.

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В эти же выходные произошел еще один инцидент с аттракционом, попавший в СМИ. В парке развлечений «Сочи-парк» люди на семь минут застряли на аттракционе «Квантовый скачок». Такие аттракционы называют «перевернутый бумеранг»: людей на горке разгоняют до 105 км/ч, совершая всевозможные пируэты вроде «мертвых петель» и «колец кобры». Люди повисли вниз спиной. В парке объяснили, что «система безопасности отреагировала на изменение погоды» — специальные датчики сработали из-за порывов ветра.

Ориентация на риск

Буквально за несколько дней до инцидента в Ейске первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая направила зампреду правительства России Дмитрию Григоренко обращение, касающееся безопасности на аттракционах. В нем упоминаются другие происшествия в парках развлечений — в частности, инцидент 9 апреля 2024 года в Пятигорске, где девочка получила перелом и ушибы, катаясь на новом аттракционе.

В письме Буцкая указывает, что надзор за техническим состоянием и эксплуатацией аттракционов регионы устанавливают самостоятельно. Еще в июле 2023 года она направила запрос во все субъекты РФ с просьбой предоставить информацию о нормативных актах, регламентирующих проверки и технический контроль. Из полученных ответов Татьяна Буцкая делает вывод, что регионы самостоятельно применять рискориентированный подход при организации контроля за аттракционами не могут. В связи с этим депутат задает вопросы, какое же министерство отвечает за разработку рискориентированного подхода при организации контроля над деятельностью парков развлечений и доведена ли до региональных властей необходимость организовать такой подход к этому вопросу.

Сотрудник СК РФ на месте происшествия в Ейске

Сотрудник СК РФ на месте происшествия в Ейске

Фото: t.me/podslushano_yeysk

— Правительство пояснило, что в законе порядок работы уже достаточно понятно прописан: аттракционы должны проходить сертификацию, следить за их работой должны региональные технадзоры, в случае происшествий подключается прокуратура, — объяснила Татьяна Буцкая «Известиям». — Поэтому мы пришли к выводу, что просто должны быть четко прописанные правила применения самого рискориентированного подхода. Нам не очень понятно, кто должен эти правила прописать и какие критерии там должны быть.

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Депутат Госдумы полагает, что включить в правила рискориентированного подхода можно было бы количество поступающих жалоб, количество техосмотров (не реже одного раза в год), число происшествий с подобными аттракционами и т.д. В случае если по какому-либо парку развлечений появляются вопросы по нескольким из этих критериев, Гостехнадзор может выйти с проверкой. Это способ одновременно преодолеть мораторий, наложенный правительством на проверки бизнеса, и не допустить излишней зарегулированности парков аттракционов.

Проверяют ли аттракционы

Сейчас мораторий на проверки касается в том числе парков развлечений. Председатель комиссии Гильдии российских адвокатов по защите и безопасности бизнеса Олег Матюнин замечает, что, согласно открытым данным о проверках, предприятия сферы аттракционов попадали под контрольные мероприятия в последние годы единично. Так, в 2023 году в Едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий и Едином реестре проверок на сайте Генпрокуратуры оказалось всего две проверки, а в 2024 году на начало мая — один раз. Всё это внесенные в реестр профилактические визиты: ни одной внеплановой или плановой проверки проведено не было. Это последствия моратория.

— Для сферы аттракционов нет каких-то особых процессуальных правил проведения проверок, действует общий порядок регионального государственного надзора в области технического состояния и эксплуатации самоходных машин и других видов техники и аттракционов, — пояснил собеседник «Известий». — Кроме того, в регионах введена обязательная регистрация аттракционов, хотя я допускаю, что какая-то часть аттракционов может функционировать и нелегально.

аттракцион
Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов

Он напоминает, что в начале года Заксобрание Санкт-Петербурга предложило законопроект о правовых основах регистрации, использования и технического обслуживания аттракционов, который концептуально поддержали в Совете Федерации, предложив доработать.

Кроме того, Олег Матюнин подчеркивает, что мораторий не касается прокурорского надзора и Генпрокуратура проверками активно занимается. Так, в прошлом году было пресечено более 2 тыс. нарушений законодательства при эксплуатации аттракционного оборудования.

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Заместитель начальника Инспекции государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Владимирской области Алексей Колеченок, однако, замечает, что профилактические мероприятия сотрудники Гостехнадзора по-прежнему вправе проводить.

— То есть инспекторы Гостехнадзора имеют право прийти в парк развлечений и визуально убедиться в надежности аттракционов, — сказал он «Известиям». — Мы смотрим именно их техническое состояние, без проверки документации, как это делается в ходе плановых проверок. Можем, например, осмотреть батут и попросить перевязать его крепление. В таких профилактических осмотрах нет цели кого-то оштрафовать, есть цель убедиться в их надежности.

аттракцион
Фото: РИА Новости/Павел Лисицын

Такие профилактические осмотры владимирскими инспекторами проводятся один-два раза в месяц, и обязательно — с началом сезона или перед праздничными днями.

Алексей Колеченок замечает, что Гостехнадзор в любом случае знаком со всеми аттракционами, за которыми должен наблюдать, — документы об их освидетельствовании так или иначе проходят через ведомство, вносятся в единую базу. Не заметить новый аттракцион, который владельцы не зарегистрировали, тоже сложно: при входе в парк аттракционов есть документы, в том числе табличка перед самим аттракционом с QR-кодом, по которому пользователь может пройти на технологический портал Минсельхоза и там увидеть информацию: когда карусель была поставлена на учет, когда проходила освидетельствование и т.д.

Представитель владимирского Гостехнадзора замечает, что в регионе в конце прошлого года был принят закон о контроле в области технического состояния и эксплуатации аттракционов. Однако и до этого работа велась: была обеспечена государственная регистрация всех аттракционов через администрации муниципалитетов, где-то задействовали прокуратуру и т.д.

Почему остается много опасных аттракционов

Начальник коммерческого отдела ООО «Диагностика» Дмитрий Бацаев замечает, что крупные поставщики и производители хорошо знают процедуру постановки на учет и легализации аттракционов. Проблемы иногда возникают у малого бизнеса.

аттракцион
Фото: ТАСС/Роман Пименов

— Например, появилась идея у человека установить какие-нибудь большие качели на обрыве, а они относятся к оборудованию с потенциально высоким техническим риском, — рассказал он «Известиям». — В такой ситуации, ничего не зная про регламенты, бизнес получает необходимую информацию только на этапе окончания монтажа аттракциона, когда к ним приходит представитель надзорного органа или получатель услуг, задающий вопросы про сертификаты и декларации.

Дмитрий Бацаев полагает, что правительству нужно запускать обучающие программы, чтобы доводить до людей всю необходимую информацию.

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Много сложностей возникает со старыми аттракционами, продолжает эксперт. Такому оборудованию нужно ежегодно проводить техническое освидетельствование, но ограничений по срокам возможного продления эксплуатации в техническом регламенте ЕАЭС 038/2016 «О безопасности аттракционов» нет.

— В итоге, условно говоря, какое-нибудь колесо обозрения советских времен ежегодно осматривают, что-то меняют — и продлевают срок службы еще на год, — сказал Дмитрий Бацаев. — Эта история может повторяться, повторяться и повторяться. Мы как экспертная организация видим этот аттракцион на моменте проведения его технического освидетельствования, но насколько он корректно обслуживается, что с ним будет через месяц или два — неизвестно. И таких опасных, на наш взгляд, аттракционов по стране очень много, из-за чего и происходят несчастные случаи.

аттракцион
Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

По его словам, речь идет не только о старых советских аттракционах, но и о технике, от которой отказываются как от старой в других странах, а в Россию ее завозят, регистрируют и годами эксплуатируют. Дмитрий Бацаев полагает, что нужно этот вопрос решать: возможно, устанавливать предельные сроки службы аттракционов в зависимости от сложности их механизма.

Впрочем, сейчас, по наблюдениям Алексей Колеченока, эксплуатанты всё же поняли, что использовать старые аттракционы, или тем более технику без документов, очень невыгодно.

— Сейчас аттракционы стараются приобретать готовые, с полным комплектом документов, чтобы можно было их беспроблемно затем эксплуатировать, — заметил он.

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