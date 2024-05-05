Трое детей пострадали на аттракционе в Ейске

В парке аттракционов в Ейске пострадали трое детей. Об этом 5 мая «Известиям» сообщил источник.

В распоряжении издания появились кадры с места происшествия. На них видно, что в парк приехала скорая помощь, пострадавших детей кладут на носилки.

«Будут разбираться, что случилось», — прокомментировал ситуацию собеседник «Известий».

Он также сообщил, что дети получили легкие травмы, никто из них серьезно не пострадал.

Сотрудники правоохранительных органов в данный момент проводят проверки и устанавливают обстоятельства произошедшего.

Ранее, 3 мая, в Омске шестилетняя девочка выпала из окна 13-го этажа и выжила. Девочку, лежавшую на газоне под окнами, нашла мать. На место была вызвана скорая медицинская помощь. В настоящее время шестилетняя девочка находится в реанимации в стабильно тяжелом состоянии.