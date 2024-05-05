Посетители парка развлечений в Сочи застряли на аттракционе

Группа людей застряла на семь минут на аттракционе «Квантовый скачок» в парке развлечений «Сочи-парк», сообщает ТАСС 5 мая.

Аттракцион остановился в вертикальном положении на высоте. В момент поломки большинство мест было занято, но люди сохраняли спокойствие.

Через семь минут аттракцион вернулся в исходную точку, тогда люди смогли сойти с него самостоятельно.

«Квантовый скачок» — это единственный в России и шестой в мире перевернутый бумеранг, который разгоняется до скорости 105 км/ч.

Ранее в этот день в парке в Ейске на аттракционе пострадали трое детей. Это произошло из-за оторвавшихся креплений. Было возбуждено уголовное дело. В СК сообщили, что травмы получили трое детей 2011 и 2012 годов рождения. Им оказывается необходимая медицинская помощь. В данный момент на месте продолжают работать следователь территориального следственного отдела и сотрудники прокуратуры, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.