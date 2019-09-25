Генсек ООН высказался об опасности «великого разлома»

Опасность «великого разлома» между двумя центрами власти вполне реальна, предостерег Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, обращаясь к участникам общеполитической дискуссии в Генеральной Ассамблее. Об этом 24 сентября сообщили в пресс-службе организации.

«Я боюсь, что произойдет «великий разлом»: мир разделится на два лагеря — две крупнейшие мировые экономические державы образуют два отдельных и конкурирующих друг с другом мира, каждый со своей доминирующей валютой, торговыми и финансовыми правилами, собственным интернетом и ресурсами искусственного интеллекта, а также со своими геополитическими и военными стратегиями, базирующимися на принципе «всё или ничего», — сказал Гутерриш.

По его словам, решением ситуации и ключом ко всеобщему процветанию может послужить безусловное соблюдение прав человека. Генеральный секретарь подчеркнул, что эти права не являются привилегией и должны соблюдаться в отношении каждого человека без исключений.

В своей речи Гутерриш также упомянул такие общемировые проблемы, как преследования правозащитников и журналистов, насилие в отношении меньшинств, гендерная дискриминация, климатический кризис.

В Нью-Йорке 24 сентября стартовали общие прения 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, в которой принимают участие представители почти двух сотен стран.

Официально 74-я сессия Генассамблеи открылась 17 сентября.