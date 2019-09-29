Захарова объяснила невыдачу российским делегатам виз США электоральной борьбой

Решение о невыдаче американских виз российским делегатам в ООН стало частью предвыборной борьбы в США. С таким мнением в воскресенье, 29 сентября, выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире Первого канала.

«Все дело в этом жутком электоральном процессе, который с каждым годом становится все круче в Соединенных Штатах с точки зрения международных отношений», — цитирует Захарову «Интерфакс».

По словам Захаровой, госсекретарь США Майк Помпео и президент страны Дональд Трамп не знали о ситуации с визами. В этом Помпео заверил главу МИД России Сергея Лаврова.

Захарова напомнила, что впоследствии части российской делегации все же выдали визы.

«Но уже не имело смысла прибывать, приезжать на последний день было нерезонно», — сказала она.

27 сентября Лавров на встрече с Помпео заявил о неприемлемости действий американской стороны, отказавшей российской делегации в визах.

24 сентября стало известно, что 10 членов российской делегации не получили американских виз для участия в Генассамблее ООН из-за того, что американская сторона не оформила документы в срок. В числе тех, кто не получил визы, оказался член Совета Федерации Константин Косачев. Он пригрозил Вашингтону «чувствительным и болезненным» ответом на подобное отношение к российским представителям.

В Кремле ситуацию назвали неприемлемой и провоцирующей на жесткую реакцию, ведь речь идет не о двустороннем визите, а о приезде делегации страны на международную конференцию.