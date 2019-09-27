Лавров в беседе с Помпео назвал неприемлемым отказ российской делегации в визах

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с госсекретарем США Майком Помпео заявил о неприемлемости действий американской стороны, отказавшей российской делегации в визах на заседание Генеральной Ассамблеи ООН. Об этом 27 сентября сообщается на официальном сайте ведомства.

«Обращено внимание на неприемлемость американских действий по отказу российским представителям в визах на многосторонние мероприятия в рамках ООН, а также для двустороннего диалога», — говорится в докладе.

24 сентября стало известно, что 10 членов российской делегации не получили американских виз для участия в ГА ООН — американская сторона не оформила документы в срок.

Официальный представитель ведомства Мария Захарова назвала решение США возмутительным примером неуважения к членам международной организации, а член СФ Косачев пригрозил «чувствительным и болезненным» ответом, который Москва, по его словам, уже прорабатывает.

В Кремле ситуацию назвали неприемлемой и провоцирующей на жесткую реакцию, ведь речь идет не о двустороннем визите, а о приезде делегации страны на международную конференцию.

В Госдепартаменте ответили, что ответственно относятся к выполнению своих международных обязательств по организации мероприятий ООН, но информацию о визах разглашать не могут в связи с конфиденциальным характером информации.