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Лавров назвал Евросоюз ненадежным партнером

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Фото: ТАSS/Zuma
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Евросоюз является ненадежным партнером и игнорирует старания России наладить равноправный диалог.

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По его словам в интервью газете «Коммерсант», опубликованном в среду, 25 сентября, ЕС «продолжает играть в геополитику «с нами или против нас».

«Все наши старания наладить равноправный диалог, отказаться от логики «свой–чужой» на нашем общем пространстве оказались безрезультатными», — сказал Лавров.

Глава МИДа указал, что Евросоюз «исповедовал эту логику» еще до украинского кризиса и присоединения Крыма.

«Еще в 2004 году, когда был первый Майдан, требование к Киеву принять решение — с Россией он или с Европой — было озвучено официальными лицами стран-членов ЕС», — добавил Лавров.

Дипломат также прокомментировал возможность смягчения санкций европейскими странами при прогрессе в украинском вопросе. Он подчеркнул, Москву не интересует, планирует ли ЕС отменять ограничительные меры.

4 сентября комитет постоянных представителей стран Евросоюза согласовал продление на полгода санкций против российских граждан и компаний.

Отношения Москвы и Евросоюза ухудшились после украинского госпереворота и воссоединения Крыма с Россией в 2014 году. Тогда ЕС и США ввели ограничения в отношении Москвы, обвинив ее в ситуации на Украине. Под санкции попали отдельные физические лица, компании и даже целые сектора российской экономики. После этого рестрикции неоднократно продлевались.

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