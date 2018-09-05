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МИД России сравнил танцы Захаровой и Мэй

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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МИД России предложило подписчикам в Facebook сравнить танцы официального представителя ведомства Марии Захаровой и главы правительства Великобритании Терезы Мэй.

Ведомство выложило на своей странице видео, объединяющее исполнении Захаровой «Калинки-малинки» и танец Мэй во время посещения лагеря скаутов в Найроби (Кения).

«Чей танцевальный стиль в международных отношениях ближе вам?» — говорится в подписи.

Видео с танцем Мэй опубликовано 30 августа. Она выступила под звуки национальных африканских инструментов с присутствовавшими на мероприятии артистами. За два дня до этого, во время поездки в Кейптаун (ЮАР), Мэй станцевала с учениками местной школы. Пользователи Сети в обоих случаях не оценили ее пластику.

Захарова станцевала танец «Калинка-малинка» на саммите АСЕАН в Сочи в 2016 году. Музыку исполнял квартет «Адажио» Краснодарской филармонии имени Григория Пономаренко.

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