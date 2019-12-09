Прямой эфир

Названы самые популярные поисковые запросы переезжающих россиян

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Среди товаров и услуг, связанных с переездом, россияне интересуются не только мебелью или грузоперевозками. Встречаются и нестандартные запросы, например шубы и животные. Об этом сообщается в пресс-релизе сайта бесплатных объявлений «Юла», оказавшемся в распоряжении «Известий» 9 декабря.

Трудности переезда: четверть россиян готовы к смене места жительства
Самыми востребованными городами стали Санкт-Петербург, Москва и Краснодар

Отмечается, что котят переезжающие ищут в среднем на 12% чаще, чем собак. Кроме того, 12% среди всех запросов при переезде составляют диваны, 10% — коробки для переезда, по 9% кровати и шкафы, 5% — мебель из IKEA. Машины и шубы составили 6% и 4% соответственно.

Кроме того, исходя из результатов опроса, большинство людей в первые полгода после переезда предпочитают покупать б/у мебель — компьютерные столы (62%), шкафы (73%), комоды (69%) и полки (65%). А вот шторы (57%), текстиль (53%) и посуду (58%) скорее купят новые.

28 ноября стали известны страны, которые россияне считают лучшими для отпуска с детьми. Почти 50% опрошенных россиян считают, что больше всего для семейного отдыха с детьми подходят страны Европы. 28,6% предпочитают путешествовать по России, 9,5% всей семьей ездят в Азию, а в страны СНГ или Америку — по 2,4%. 8,7% родителей выбирают иные варианты.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Названы самые востребованные в России профессии
Эксперт оценил количество работающих по специальности россиян

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019