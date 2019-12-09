Названы самые популярные поисковые запросы переезжающих россиян

Среди товаров и услуг, связанных с переездом, россияне интересуются не только мебелью или грузоперевозками. Встречаются и нестандартные запросы, например шубы и животные. Об этом сообщается в пресс-релизе сайта бесплатных объявлений «Юла», оказавшемся в распоряжении «Известий» 9 декабря.

Отмечается, что котят переезжающие ищут в среднем на 12% чаще, чем собак. Кроме того, 12% среди всех запросов при переезде составляют диваны, 10% — коробки для переезда, по 9% кровати и шкафы, 5% — мебель из IKEA. Машины и шубы составили 6% и 4% соответственно.

Кроме того, исходя из результатов опроса, большинство людей в первые полгода после переезда предпочитают покупать б/у мебель — компьютерные столы (62%), шкафы (73%), комоды (69%) и полки (65%). А вот шторы (57%), текстиль (53%) и посуду (58%) скорее купят новые.

28 ноября стали известны страны, которые россияне считают лучшими для отпуска с детьми. Почти 50% опрошенных россиян считают, что больше всего для семейного отдыха с детьми подходят страны Европы. 28,6% предпочитают путешествовать по России, 9,5% всей семьей ездят в Азию, а в страны СНГ или Америку — по 2,4%. 8,7% родителей выбирают иные варианты.