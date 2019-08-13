Названы самые востребованные в России профессии

Эксперты назвали самые востребованные в России в 2019 году профессии. Об этом сообщает во вторник, 13 августа, «РИА Новости» со ссылкой на данные ВНИИ труда Минтруда РФ.

Так, в десятке лидеров оказались продавец-кассир, повар, педагог профессионального обучения, преподаватель профессионального образования и дополнительного профессионального образования, юрист, специалист по социальной работе, специалист по закупкам, преподаватель дополнительного образования взрослых и детей, медсестра, делопроизводитель, бухгалтер и педагог-дефектолог.

Как уточняется, представленные данные — предварительные результаты опроса, целью которого является определение востребованных профессий квалифицированных специалистов и работников среднего звена.

Согласно исследованию, 65% предприятий заявляют, что потребность в специалистах востребованных профессий составляет около 10%. 19,5% отмечают, что доля подобных работников превышает 50% от штата организации. Еще 9,5% компаний испытывают потребность в таких сотрудниках более 50%.

Ранее портал «Авито Работа» опубликовал данные опроса, согласно которым почти треть россиян готовы сменить место жительства ради удачного трудоустройства. При этом готовые к переезду соискатели рассчитывают на более высокую зарплату, чем у тех, кто не согласен переезжать.