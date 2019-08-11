Глава Минпросвещения рассказала о новых профессиях в колледжах

Министерство просвещения России с 1 сентября 2020 года планирует исключить почти 100 позиций из перечня профессий и специальностей среднего профессионального образования и добавить несколько новых. Об этом глава ведомства Ольга Васильева рассказала в интервью «Российской газете», опубликованном в воскресенье, 11 августа.

«Среди ближайших или уже состоявшихся обновлений такие специальности, как «Техническое обслуживание и ремонт биотехнических медицинских аппаратов и систем», «аддитивные технологии» — то есть технологии с использованием 3D-печати», — рассказала министр.

Кроме того, по словам Васильевой, в перечень будут введены специальности «монтажник оборудования мобильной связи», «мехатроника и мобильная робототехника», «графический дизайн», «техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного производства».

Говоря о специальностях, которые планируется исключить, министр отметила, что «за прошедшие 5 лет на них никто или почти никто не поступал».

«Что это за профессии? Например «изготовитель эмалированной посуды», «сушильщик в бумажном производстве», «ткач», «вышивальщица», «сборщик изделий электронной техники», — пояснила Васильева.

Ранее в августе эксперты Института Гайдара, РАНХиГС и Минэкономразвития выяснили, что более половины россиян — почти 57% — работают по профессии или в смежной сфере.