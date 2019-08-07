Названы провоцирующие возникновение рака профессии

Ученые-онкологи из НИИ медицины труда им. академика Н.Ф. Измерова рассказали, в каких профессиях диагностируется больше всего случаев рака. По их данным, в 2018 году наибольшую долю «профессиональных» новообразований диагностировали у работников обрабатывающих производств (76,47%), пишет MedikForum.

На втором месте по заболеваемости раком оказалась отрасль металлургии (41,18%), следующей в списке идет сфера строительства — 11,76%.

«Самыми опасными с точки зрения онкологии профессиями стали электрогазосварщик и электросварщик ручной сварки», — добавили специалисты.

Отмечается, что больше всего в связи с профессиональной деятельностью было диагностировано случаев рака бронхов и легких (64,71%). Также часто встречался рак желудка, гортани, почки и меланома. Чаще всего такие случаи фиксировались в Красноярском крае, Мурманской и Оренбургской областях, а также в Липецкой, Курганской, Свердловской, Челябинской, Кемеровской областях, Республике Татарстан и Алтайском крае.

20 июля сообщалось, что на развитие рака может повлиять так называемый синдром такоцубо, или синдром «разбитого сердца».