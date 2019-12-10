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Twitter назвал самые обсуждаемые темы 2019 года

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Фото: Global Look Press/Alexis Sciard/imago-images
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Сериал «Игра престолов», пожар в соборе Парижской Богоматери и президент США Дональд Трамп попали в число самых обсуждаемых тем в Twitter. Об этом 10 декабря сообщили в блоге социальной сети.

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Самой обсуждаемой новостью года стал пожар в соборе Парижской Богоматери, на втором месте — начало эры Рейва, наступившая 1 мая в Японии в связи со сменой императора, на третьем — массовые протесты в Венесуэле в январе нынешнего года. Также в десятку самых обсуждаемых новостей вошли Brexit, тайфун Хагибис, пожары в Амазонии, протесты в Гонконге, климатические протесты, теракт в новозеландском Крайстчерче и предвыборные дебаты демократов в США.

Самым обсуждаемым политиком года стал президент США Дональд Трамп. На втором месте — его предшественник Барак Обама, на третьем — премьер-министр Индии Нарендра Моди, на четвертом — американский политик Александрия Окасио-Кортес. Пятерку лидеров замкнул президент Бразилии Жаир Болсонару. Президент России Владимир Путин в этом списке занял 10-е место.

Список самых обсуждаемых музыкантов возглавила южнокорейская группа BTS. Также в десятку попали певица Ариана Гранде, рэпер Дрейк, Рианна, Карди Би, Джастин Бибер, Бейонсе, Канье Вест, Билли Айлиш и Леди Гага.

Самыми обсуждаемыми актерами 2019 года стали Том Холлнад, Крис Эванс и Зендая. Наиболее обсуждаемые сериалы — «Игра престолов», «Очень странные дела» и «Симпсоны». Самое активное обсуждение вызвали фильмы «Мстители: Финал», «История игрушек – 4», «Джокер», «Человек-паук: Вдали от дома» и «Король Лев».

Наиболее обсуждаемыми спортсменами стали бразильский футболист французского ПСЖ Неймар, нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси, игрок «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду, баскетболисты ЛеБрон Джеймс и Кавай Леонард. Из числа спортсменок самыми обсуждаемыми стали футболистка сборной США Меган Рапино, американская теннисистка Серена Уильямс и ее японская коллега Наоми Осака. Самым обсуждаемым спортивным клубом стала футбольная «Барселона».

Наибольшее количество ретвитов собрали фотография куриного яйца, побившая мировой рекорд в Instagram по числу «лайков»; видео, где толпа студентов убегает от маленькой уточки, и с котом, совершающим идеальный прыжок через перегородку.

Ранее итоги года подвел сервис по поиску музыки Shazam. В 2019 году пользователи чаще всего искали песню Билли Айлиш Bad Guy.

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