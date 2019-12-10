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Код наплакал: оплаты по QR через СБП исчисляются лишь десятками

Тем временем переводами по номеру телефона россияне воспользовались уже 5 млн раз
Фото: Getty Images/AsiaVision
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Код наплакал: оплаты по QR через СБП исчисляются лишь десятками
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2019-12-09 13:44:58
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За девять месяцев работы Системы быстрых платежей (СБП) россияне перевели через платформу уже 45 млрд рублей. При этом количество оплат по QR-коду исчисляется только десятками, хотя такая возможность появилась 1 сентября, сообщили «Известиям» в Центробанке. Магазины и кафе подключаются к новому сервису неторопливо, большинство пока в пилотном режиме, рассказали «Известиям» в крупнейших финансовых организациях и розничных ритейлерах. Этот способ оплаты дешевле и привлекательнее для предпринимателей, но для клиентов и сейчас есть более простые варианты проведения платежей.

QR-код буксует

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Функция оплаты товаров и услуг по QR-коду через СБП появилась три месяца назад, и некоторые крупные ритейлеры совместно с кредитными организациями уже заявили о запуске этого сервиса оплаты, сообщили «Известиям» в Банке России. В регуляторе ожидают, что в промышленном масштабе платформа заработает в 2020 году. Сейчас банки, торговые предприятия, а главное, потребители должны оценить и привыкнуть использовать этот инструмент в повседневной жизни, считают в ЦБ.

Вместе с тем, первый этап СБП — переводы между физлицами по номеру телефона — развивается значительно быстрее: по состоянию на 6 декабря 2019-го совершено уже более 5 млн операций на сумму, превышающую 45 млрд рублей, поделились статистикой в Центробанке. Там не назвали, сколько оплат по QR-коду и на какую сумму на данный момент совершили россияне. Однако из ответов крупных финансовых организаций следует, что возможность оплаты покупок через СБП не очень популярна.

qr2
оплата в кафе qr-код
Фото: Depositphotos

В Промсвязьбанке «Известиям» рассказали, что сотрудничают с одним рестораном и пятью интернет-магазинами, но большинство проектов пока находятся в части пилота. Реальную оплату таким способом совершили чуть больше 20 человек, подчеркнул замдиректора департамента электронного бизнеса МСБ Промсвязьбанка Никита Хомутов. Он добавил, что массовое подключение магазинов и кафе планируется на февраль 2020-го, когда будет готово решение для размещения QR-кодов на экране терминала.

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Ритейлеры могут использовать статический (напечатанный на бумаге или на наклейке) QR-код, который идентифицирует получателя платежа, а сумму оплаты приходится вводить отдельно. Также есть возможность воспользоваться динамическим QR-кодом, который автоматически генерируется в зависимости от купленных товаров и их суммы. Интернет-магазины могут использовать специальную ссылку, поскольку при заказе со смартфона неудобно сканировать код, писали ранее «Известия».

В Ак Барс Банке сообщили, что уже подключили к СБП для оплаты по QR-коду интернет-магазин OZON, но решение пока тестируется на закрытой группе пользователей. Также кредитная организация подключила к системе один благотворительный фонд.

Комиссия за оплату товаров и услуг через СБП устанавливается Банком России и составляет 0,4–0,7% в зависимости от вида деятельности предприятия, отметили в Промсвязьбанке. На первоначальном этапе плата может быть нулевой, хотя ЦБ уже установил свои ставки, рассказали в Ак Барс Банке. В Рокетбанке сообщили, что для клиентов кредитной организации покупки по QR-коду будут бесплатными.

касса
терминал
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Установленная ЦБ комиссия за платежи по QR-коду, например, для категории бытовой техники и электроники, в несколько раз ниже классического эквайринга, рассказали в пресс-службе группы «М.Видео-Эльдорадо». Там подчеркнули, что пока пилот действует только в двух магазинах, но в ближайшие месяцы его планируется развернуть на всю розницу.

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О планах по тестированию нового сервиса оплаты через СБП «Известиям» заявили в сетях кофеен «Шоколадница», ресторанов быстрого питания KFC и магазинов «Магнит».

Есть альтернатива

Ритейл активно и быстро внедряет технологическую возможность проведения оплаты по QR-коду через СБП, но процесс тормозит отсутствие в системе крупнейшего эквайера — Сбербанка, рассказал глава Ассоциации компаний розничной торговли Сергей Беляков. 1 октября все системно-значимые кредитные организации должны были подключиться к СБП, но Сбер этого так и не сделал.

— Новая технология доступна практически всем клиентам, поскольку им даже не потребуется иметь с собой банковскую карту. Новый вид оплаты также вносит элемент геймификации в процесс покупки, — поделился преимуществами оплаты с помощью QR-кода вице-президент по финансам компании «Связной» Дмитрий Гульцев.

Для конечного клиента этот способ оплаты удобен и более безопасен, а ритейлер может отказаться от большей части оборудования: ему достаточно разместить код на наклейке, и больше не нужны кассовые аппараты и POS-терминалы, рассказал директор по продуктам и инновациям финтех-компании VR Bank Михаил Петров. По его словам, не торопятся подключать этот сервис оплаты сами банки, поскольку они будут терять выручку от эквайринговых комиссий.

qr
журнал оплата магазин
Фото: retail-loyalty.org
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Тем не менее решение для оплаты по QR-коду в ближайшее время найдет популярность только среди молодого поколения в крупных городах России, ожидает Михаил Петров. Кроме того, некоторые клиенты уже столкнулись с проблемами при оформлении возврата покупок, осуществленных через QR-код.

У россиян, которые медленно осваивают технологии, такие коды пока не находят массового отклика, многие не понимают их удобства и не рискуют использовать приложения для считывания кодов, считает коммерческий директор компании Chronopay Сергей Алпатов. Он отметил: например, в Европе можно спокойно расплатиться часами, браслетами, кольцами, а в России этот способ заплатить за покупку пока только начинает набирать обороты.

Популярность платежей сводится к удобству для клиентов: сейчас провести оплату в магазине можно, просто приложив телефон, а оплата через СБП требует дополнительного действия — открытия онлайн-банка, считает аналитик долгового рынка ИК «Иволга Капитал» Илья Григорьев. Он добавил, что в платёжной индустрии также тестируется технология оплаты по биометрии (например, по лицу), что не потребует от клиента даже доставать телефон, поэтому QR-коду еще предстоит доказать свою эффективность.

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