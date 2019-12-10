Код наплакал: оплаты по QR через СБП исчисляются лишь десятками

За девять месяцев работы Системы быстрых платежей (СБП) россияне перевели через платформу уже 45 млрд рублей. При этом количество оплат по QR-коду исчисляется только десятками, хотя такая возможность появилась 1 сентября, сообщили «Известиям» в Центробанке . Магазины и кафе подключаются к новому сервису неторопливо, большинство пока в пилотном режиме, рассказали «Известиям» в крупнейших финансовых организациях и розничных ритейлерах. Этот способ оплаты дешевле и привлекательнее для предпринимателей, но для клиентов и сейчас есть более простые варианты проведения платежей.

QR-код буксует

Функция оплаты товаров и услуг по QR-коду через СБП появилась три месяца назад, и некоторые крупные ритейлеры совместно с кредитными организациями уже заявили о запуске этого сервиса оплаты, сообщили «Известиям» в Банке России. В регуляторе ожидают, что в промышленном масштабе платформа заработает в 2020 году. Сейчас банки, торговые предприятия, а главное, потребители должны оценить и привыкнуть использовать этот инструмент в повседневной жизни, считают в ЦБ.

Вместе с тем, первый этап СБП — переводы между физлицами по номеру телефона — развивается значительно быстрее: по состоянию на 6 декабря 2019-го совершено уже более 5 млн операций на сумму, превышающую 45 млрд рублей, поделились статистикой в Центробанке . Там не назвали, сколько оплат по QR-коду и на какую сумму на данный момент совершили россияне. Однако из ответов крупных финансовых организаций следует, что возможность оплаты покупок через СБП не очень популярна.

qr2 Фото: Depositphotos

В Промсвязьбанке «Известиям» рассказали, что сотрудничают с одним рестораном и пятью интернет-магазинами, но большинство проектов пока находятся в части пилота . Реальную оплату таким способом совершили чуть больше 20 человек, подчеркнул замдиректора департамента электронного бизнеса МСБ Промсвязьбанка Никита Хомутов. Он добавил, что массовое подключение магазинов и кафе планируется на февраль 2020-го, когда будет готово решение для размещения QR-кодов на экране терминала.

Автор цитаты Ритейлеры могут использовать статический (напечатанный на бумаге или на наклейке) QR-код, который идентифицирует получателя платежа, а сумму оплаты приходится вводить отдельно. Также есть возможность воспользоваться динамическим QR-кодом, который автоматически генерируется в зависимости от купленных товаров и их суммы. Интернет-магазины могут использовать специальную ссылку, поскольку при заказе со смартфона неудобно сканировать код, писали ранее «Известия».

В Ак Барс Банке сообщили, что уже подключили к СБП для оплаты по QR-коду интернет-магазин OZO N, но решение пока тестируется на закрытой группе пользователей. Также кредитная организация подключила к системе один благотворительный фонд.

Комиссия за оплату товаров и услуг через СБП устанавливается Банком России и составляет 0,4–0,7% в зависимости от вида деятельности предприятия, отметили в Промсвязьбанке. На первоначальном этапе плата может быть нулевой, хотя ЦБ уже установил свои ставки, рассказали в Ак Барс Банке. В Рокетбанке сообщили, что для клиентов кредитной организации покупки по QR-коду будут бесплатными.

касса Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Установленная ЦБ комиссия за платежи по QR-коду, например, для категории бытовой техники и электроники, в несколько раз ниже классического эквайринга , рассказали в пресс-службе группы «М.Видео-Эльдорадо». Там подчеркнули, что пока пилот действует только в двух магазинах, но в ближайшие месяцы его планируется развернуть на всю розницу.

О планах по тестированию нового сервиса оплаты через СБП «Известиям» заявили в сетях кофеен «Шоколадница», ресторанов быстрого питания KFC и магазинов «Магнит».

Есть альтернатива

Ритейл активно и быстро внедряет технологическую возможность проведения оплаты по QR-коду через СБП, но процесс тормозит отсутствие в системе крупнейшего эквайера — Сбербанка , рассказал глава Ассоциации компаний розничной торговли Сергей Беляков. 1 октября все системно-значимые кредитные организации должны были подключиться к СБП, но Сбер этого так и не сделал.

— Новая технология доступна практически всем клиентам, поскольку им даже не потребуется иметь с собой банковскую карту. Новый вид оплаты также вносит элемент геймификации в процесс покупки, — поделился преимуществами оплаты с помощью QR-кода вице-президент по финансам компании «Связной» Дмитрий Гульцев.

Для конечного клиента этот способ оплаты удобен и более безопасен, а ритейлер может отказаться от большей части оборудования : ему достаточно разместить код на наклейке, и больше не нужны кассовые аппараты и POS-терминалы, рассказал директор по продуктам и инновациям финтех-компании VR Bank Михаил Петров. По его словам, не торопятся подключать этот сервис оплаты сами банки, поскольку они будут терять выручку от эквайринговых комиссий.

Тем не менее решение для оплаты по QR-коду в ближайшее время найдет популярность только среди молодого поколения в крупных городах России, ожидает Михаил Петров. Кроме того, некоторые клиенты уже столкнулись с проблемами при оформлении возврата покупок, осуществленных через QR-код.

У россиян, которые медленно осваивают технологии, такие коды пока не находят массового отклика, многие не понимают их удобства и не рискуют использовать приложения для считывания кодов , считает коммерческий директор компании Chronopay Сергей Алпатов. Он отметил: например, в Европе можно спокойно расплатиться часами, браслетами, кольцами, а в России этот способ заплатить за покупку пока только начинает набирать обороты.

Популярность платежей сводится к удобству для клиентов: сейчас провести оплату в магазине можно, просто приложив телефон, а оплата через СБП требует дополнительного действия — открытия онлайн-банка, считает аналитик долгового рынка ИК «Иволга Капитал» Илья Григорьев. Он добавил, что в платёжной индустрии также тестируется технология оплаты по биометрии (например, по лицу), что не потребует от клиента даже доставать телефон, поэтому QR-коду еще предстоит доказать свою эффективность.