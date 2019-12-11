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В Google назвали Зеленского и Заворотнюк самыми популярными людьми на Украине

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Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
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Президент Украины Владимир Зеленский и российская актриса Анастасия Заворотнюк возглавили рейтинг самых популярных персон по версии компании Google в 2019 году.

Чаще всего украинские пользователи искали информацию о президенте страны. Анастасия Заворотнюк, получившая широкую популярность благодаря роли в сериале «Моя прекрасная няня», находится на втором месте списка, пишет «Федеральное агентство новостей».

Много запросов касалось российской певицы Юлии Началовой, умершей в марте.

Украинцы в 2019 году также часто искали информацию о фильмах «Джокер», «Мстители: Финал», последнем сезоне «Игры престолов» и о мини-сериале «Чернобыль», сообщается на сайте kp.ru.

По словам директора по бизнес-операциям Google в Восточной Европе Дмитрия Шоломко, на Украине традиционно люди больше интересуются сериалами и спортом, чем политикой.

«Стоит отметить, что запросов на украинском языке становится все больше и больше», — цитирует его «Интерфакс-Украина».

Ранее в этот же день сообщалось, что по версии Google Началова, Зеленский и продюсер Бари Алибасов попали в список самых популярных персон 2019 года у россиян.

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