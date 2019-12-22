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Путин примет участие в запуске поездов по Крымскому мосту

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артём Коротаев
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Президент России Владимир Путин в понедельник примет участие в открытии железнодорожного движения по Крымскому мосту. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Поезда пойдут по графику
Дату запуска железнодорожного моста в Крым менять не планируют

«Глава государства примет участие в торжественных мероприятиях, посвященных открытию железнодорожного движения по Крымскому мосту, пообщается с рабочими-мостовиками. Руководители отрасли доложат президенту о планах развития транспортной инфраструктуры юга России», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что Путин посетит Республику Адыгея, где ознакомится с работой аграрного предприятия «Зеленый дом». Кроме того, глава государства проведет встречу с представителями общественности по вопросам развития сельского хозяйства и сельских территорий.

Ранее, 19 декабря, на ежегодной большой пресс-конференции российский лидер подтвердил, что на следующей неделе приедет на открытие железнодорожного движения на Крымском мосту.

Первые поезда из Москвы и Санкт-Петербурга отправятся в Крым 23 и 24 декабря 2019 года. Время в пути составит 43 и 33 часа соответственно. 30 ноября сообщалось, что большинство билетов на первые поезда из Москвы в Симферополь и обратно уже проданы.

20 ноября стало известно, что движение грузовых поездов по железнодорожной части моста начнется следующим летом. Планируется, что первые эшелоны пойдут уже 1 июня 2020 года.

8 ноября стартовала продажа билетов на поезда с материковой части РФ в Крым. 13 ноября на поезда из Москвы и Санкт-Петербурга и обратно с полуострова было куплено более 17 тыс. билетов, пишет «Газета.ру».

Строительство железнодорожной части Крымского моста началось в феврале 2016 года. 18 декабря 2019 года оно завершилось.

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