Росреестр зарегистрировал железнодорожную часть Крымского моста

Росреестр поставил на кадастровый учет железнодорожную часть Крымского моста. Об этом сообщила замминистра экономического развития РФ — руководитель Росреестра Виктория Абрамченко в среду, 18 декабря.

«Железнодорожные пути Крымского моста как линейное сооружение, расположенное на территории двух субъектов РФ — Республики Крым и Краснодарского края, поставлены Росреестром на государственный кадастровый учет в сокращенные сроки — в течение текущего дня», — цитирует «Интерфакс» Абрамченко.

Она отметила, что сам Крымский мост и его автодорожная часть были поставлены на кадастровый учет в 2018 году. В то же время Росреестр зарегистрировал право собственности и право управления на объект.

Ранее в этот же день Ростехнадзор подтвердил технологическую готовность железнодорожной части моста. Ведомство представило документы, свидетельствующие о том, что объект построен и соответствует проектной документации. В Кремле открытие железнодорожной части моста назвали одним из главных событий 2019 года.

20 ноября стало известно, что грузовые поезда по Крымскому мосту пойдут с начала следующего лета. 8 ноября стартовала продажа билетов на поезда. Первые — из Москвы и Санкт-Петербурга — отправятся в Крым 23 и 24 декабря 2019 года. Спустя три недели стало известно, что больше 80% билетов уже продано.

Строительство железнодорожной части Крымского моста началось в феврале 2016 года. Автодорога была сдана в эксплуатацию досрочно. С мая 2018 года по мосту проехало 8 млн машин, в том числе более 100 тыс. автобусов и почти 800 тыс. грузовиков.