На две трети полон: 30% бизнесменов негативно оценили деловой климат
Более трети компаний заявили об ухудшении состояния деловой среды в России в 2019 году, следует из доклада РСПП (выдержки из документа есть у «Известий»). Однако это самая низкая за последние семь лет доля пессимистичных настроений. Несмотря на негативную оценку делового климата, большинство предпринимателей отмечают успешное развитие своих компаний. В Минэкономразвития отметили, что усилия государства по упрощению условий ведения бизнеса положительно отражаются в глобальных рейтингах. Опрошенные «Известиями» эксперты, однако, считают, что состояние деловой среды пока оставляет желать лучшего.
Смена настроений
В распоряжении «Известий» появилось исследование РСПП о состоянии делового климата России в 2019 году, которое союз планировал представить на «Неделе российского бизнеса», отмененной из-за коронавируса. 34,2% представителей крупного и среднего бизнеса считают, что состояние деловой среды в прошлом году ухудшилось, сказано в документе. Однако эта доля ниже, чем в 2018 году. Тогда инвестклимат негативно оценивали 42% опрошенных. Минимум пессимизма был отмечен в 2012-м — лишь 28,2% бизнесменов считали деловой климат неблагоприятным. После этого доля негативных оценок росла, достигнув максимума в 2015 году (63,1%). После чего началось снижение.
При этом в 2019-м стало больше тех, кто считает, что деловой климат не изменился (38% против 30%). Количество тех, кто говорит об улучшениях, практически не изменилось (27,8%).
Несмотря на отрицательные и нейтральные оценки, 51,8% бизнесменов отмечают, что в 2019-м их компании развивались успешно. Тенденция, когда около половины предпринимателей заявляют о существенном развитии, не меняется уже на протяжении семи лет (исключение — 2015-й). Бизнес проявляет оптимизм и в инвестициях. В прошлом году большинство предприятий активно инвестировали в основной капитал, отмечают авторы. При этом о росте производительности труда до 15% заявила каждая десятая компания, до 5% — около половины.
Перечень проблем, мешающих развитию компаний, не первый год остается без изменений. В частности, отмечаются рост тарифов, высокие налоги, недостаток кадров и давление на бизнес. Трудности также вызваны снижением спроса, ростом цен производителей, административными барьерами, недоступностью кредитов и неэффективностью судов, а также госуправления, сказано в исследовании.
В развитии делового климата важным считается, насколько компаниям легко создавать бизнес с нуля и осваивать новые ниши. Более половины предпринимателей в ответ на эти вопросы заявили о сложностях. Горизонт планирования компаний по-прежнему краткосрочный: 76,4% опрошенных составляют план только на один год, подчеркивается в докладе.
В Минэкономразвития «Известиям» рассказали, что упрощение условий ведения бизнеса — один из приоритетов правительства, усилия которого отражаются в глобальных рейтингах. Там напомнили: Россия в 2019 году поднялась на 28-е место в рейтинге Всемирного банка Doing Business. По результатам опроса, проведенного компанией EY при поддержке Минэка, 61% иностранных компаний, работающих в стране, отметили улучшение бизнес-среды.
Трансформация не идет
Меры по снижению барьеров и требований для бизнеса принимаются в рамках проекта «Трансформация делового климата» и механизма «регуляторной гильотины», проинформировали в Минэке. Ранее в правительстве «Известиям» сообщали, что в срок выполнена только треть плана по реализации ТДК.
По словам президента «Опоры России» Александра Калинина, «Трансформация делового климата» оказалась не очень эффективной. Отмечаемые крупным сегментом проблемы характерны и для малых компаний, рассказал он. Кроме увеличения тарифов и социальной нагрузки, нехватки кадров и рынков сбыта малый бизнес сталкивается с ростом нелегального сектора, отнимающего часть рынка, добавил он.
Предпринимательский климат в стране по-прежнему оставляет желать лучшего, уверен директор Института стратегического анализа ФБК Grant Thornton Игорь Николаев. По его словам, яркое доказательство этому малоразличимый рост ВВП и растущие налоги. Александр Калинин подчеркнул: сейчас самое время остановить увеличение тарифов и фискальной нагрузки и поддержать отечественный бизнес. Инициатива Минфина об увеличении страховых взносов для ИП с 2021 года вызывает тревогу, резюмировал он.
Непопулярность господдержки предприниматели связывают со сложностью процедур их оформления, отчетностью (57,9%), неадекватными требованиями (41,3%), говорится в исследовании. Помощь государства в виде налоговых преференций, льготных займов и субсидий, по мнению бизнеса, простимулирует рост экономики и их компаний.
Доступность мер господдержки — важный фактор, влияющий на деловой климат, отмечает партнер KPMG в России и СНГ Алиса Мелконян. Сейчас объем одних только налоговых льгот, предоставляемых российскими властями, превышает 4,5 трлн рублей. При этом более половины иностранных компаний по разным причинам не пользуется субсидиями или льготами по налогам, отметила она. Эксперт полагает, что для исправления ситуации и повышения интереса бизнеса к механизмам господдержки помимо широкого информирования о существующих возможностях нужно упрощать процедуры, снижать порог доступа для предприятий и разработать инструменты, отвечающие запросам предпринимателей.