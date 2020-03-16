На две трети полон: 30% бизнесменов негативно оценили деловой климат

Более трети компаний заявили об ухудшении состояния деловой среды в России в 2019 году, следует из доклада РСПП (выдержки из документа есть у «Известий»). Однако это самая низкая за последние семь лет доля пессимистичных настроений. Несмотря на негативную оценку делового климата, большинство предпринимателей отмечают успешное развитие своих компаний. В Минэкономразвития отметили, что усилия государства по упрощению условий ведения бизнеса положительно отражаются в глобальных рейтингах. Опрошенные «Известиями» эксперты, однако, считают, что состояние деловой среды пока оставляет желать лучшего.

Смена настроений

В распоряжении «Известий» появилось исследование РСПП о состоянии делового климата России в 2019 году, которое союз планировал представить на «Неделе российского бизнеса», отмененной из-за коронавируса. 34,2% представителей крупного и среднего бизнеса считают, что состояние деловой среды в прошлом году ухудшилось, сказано в документе. Однако эта доля ниже, чем в 2018 году. Тогда инвестклимат негативно оценивали 42% опрошенных. Минимум пессимизма был отмечен в 2012-м — лишь 28,2% бизнесменов считали деловой климат неблагоприятным. После этого доля негативных оценок росла, достигнув максимума в 2015 году (63,1%). После чего началось снижение.

При этом в 2019-м стало больше тех, кто считает, что деловой климат не изменился (38% против 30%). Количество тех, кто говорит об улучшениях, практически не изменилось (27,8%).

Несмотря на отрицательные и нейтральные оценки, 51,8% бизнесменов отмечают, что в 2019-м их компании развивались успешно. Тенденция, когда около половины предпринимателей заявляют о существенном развитии, не меняется уже на протяжении семи лет (исключение — 2015-й). Бизнес проявляет оптимизм и в инвестициях. В прошлом году большинство предприятий активно инвестировали в основной капитал, отмечают авторы. При этом о росте производительности труда до 15% заявила каждая десятая компания, до 5% — около половины.

Перечень проблем, мешающих развитию компаний, не первый год остается без изменений. В частности, отмечаются рост тарифов, высокие налоги, недостаток кадров и давление на бизнес. Трудности также вызваны снижением спроса, ростом цен производителей, административными барьерами, недоступностью кредитов и неэффективностью судов, а также госуправления, сказано в исследовании.

В развитии делового климата важным считается, насколько компаниям легко создавать бизнес с нуля и осваивать новые ниши. Более половины предпринимателей в ответ на эти вопросы заявили о сложностях. Горизонт планирования компаний по-прежнему краткосрочный: 76,4% опрошенных составляют план только на один год, подчеркивается в докладе.

В Минэкономразвития «Известиям» рассказали, что упрощение условий ведения бизнеса — один из приоритетов правительства, усилия которого отражаются в глобальных рейтингах. Там напомнили: Россия в 2019 году поднялась на 28-е место в рейтинге Всемирного банка Doing Business . По результатам опроса, проведенного компанией EY при поддержке Минэка, 61% иностранных компаний, работающих в стране, отметили улучшение бизнес-среды.

Справка «Известий» В опросе приняли участие члены РСПП во всех регионах. Из них: 58,8% — крупный бизнес, 10,9% — средний, 30,3% — малый. В оценке качества и состояния делового климата учитываются проводимая экономическая политика властей, уровень налогообложения, защита прав собственности, государственные льготы и преференции для бизнеса, а также некоторые другие факторы.

Трансформация не идет

Меры по снижению барьеров и требований для бизнеса принимаются в рамках проекта «Трансформация делового климата» и механизма «регуляторной гильотины», проинформировали в Минэке. Ранее в правительстве «Известиям» сообщали, что в срок выполнена только треть плана по реализации ТДК.

По словам президента «Опоры России» Александра Калинина, «Трансформация делового климата» оказалась не очень эффективной. Отмечаемые крупным сегментом проблемы характерны и для малых компаний, рассказал он. Кроме увеличения тарифов и социальной нагрузки, нехватки кадров и рынков сбыта малый бизнес сталкивается с ростом нелегального сектора, отнимающего часть рынка, добавил он.

Предпринимательский климат в стране по-прежнему оставляет желать лучшего, уверен директор Института стратегического анализа ФБК Grant Thornton Игорь Николаев. По его словам, яркое доказательство этому малоразличимый рост ВВП и растущие налоги. Александр Калинин подчеркнул: сейчас самое время остановить увеличение тарифов и фискальной нагрузки и поддержать отечественный бизнес. Инициатива Минфина об увеличении страховых взносов для ИП с 2021 года вызывает тревогу, резюмировал он.

Дела_3 Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Непопулярность господдержки предприниматели связывают со сложностью процедур их оформления, отчетностью (57,9%), неадекватными требованиями (41,3%), говорится в исследовании. Помощь государства в виде налоговых преференций, льготных займов и субсидий, по мнению бизнеса, простимулирует рост экономики и их компаний.