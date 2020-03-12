Коротко и рьяно: бизнес резко снизил долю долгосрочных инвестиций

Доля «длинных» инвестиций в России по итогам 2019 года достигла десятилетнего минимума и составила всего 9,1%. Такие данные содержатся в докладе Росстата, в службе «Известиям» подтвердили тренд. Средние и крупные фирмы на протяжении нескольких лет переходят на краткосрочные финансовые стратегии, к этому их побуждают административное давление и увеличение фискальной нагрузки. Не играют на руку инвестициям на длинный период падение на мировых рынках из-за коронавируса и тупик в переговорах ОПЕК+ , уверены эксперты. При этом они отмечают, что низкая доля «длинных» финансовых вложений фиксируется не только в России — это в целом характерно для развивающихся стран .

Рекордное падение

Всего по итогам 2019 года у российских компаний было вложено в различные инвестиционные инструменты 247,2 трлн рублей. Но среди них доля «длинных» финансовых вложений (на срок больше одного года) упала до минимального за 10 лет уровня, говорится в докладе Росстата «Социально-экономическое положение России». В пресс-службе организации тренд подтвердили. Так, долгосрочные инвестиции фирм составили только 9,1% от общего объема — это на 4 п.п. меньше, чем в 2018-м, и почти на 2 п.п. отстает от кризисного 2015 года. Остальные 90,9% инвестиций приходятся на «короткий» период до года.

Максимальную долю долгосрочных вложений Росстат зафиксировал в 2009 году — 21,4%. Однако уже в 2010-м их стало в два раза меньше, и все 10 лет показатель колебался в диапазоне 10–13%.

Коротко и рьяно Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

Среди краткосрочных вложений деньги компаний распределились следующим образом:

Банковские вклады (44%)

Долговые ценные бумаги и депозитные сертификаты (18%)

Предоставление займов другим организациям (17%)

Паи и акции (3,5%)

Другое (8,6%).

В долгосрочной перспективе инвестиции поделены так:

Паи и акции (2,5%)

Долговые ценные бумаги и депозитные сертификаты (2,5%)

Предоставление займов другим организациям (3%)

Банковские вклады (0,6%)

Другое (0,36%)

При этом в реальном выражении инвестиции российских фирм — как «длинные», так и «короткие» — уменьшились незначительно: на 725 млн рублей по сравнению с 2018-м. Долгосрочные финансовые вложения сократились на 10 трлн и насчитали 22,6 трлн рублей, а краткосрочные выросли примерно на эту же сумму и достигли 224,6 трлн рублей. В пресс-службе Росстата не дали оценку такой статистики по просьбе «Известий», перенаправив вопрос в Минэкономразвития. В МЭР не ответили на запрос.

Коротко и рьяно Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Министерство постоянно работает над долгосрочными прогнозами социально-экономического развития России, чтобы облегчить государству и бизнесу планирование. В 2018 году ведомство выпустило свое видение ситуации в стране до 2036 года. Ранее сообщалось, что в 2020-м МЭР представит прогноз до 2050-го.

«Известия» спросили крупнейшие российские компании о том, какие инвестиционные стратегии они выбирают. Оперативно ответил только «МегаФон». Там подтвердили общую тенденцию, отметив, что предпочитают размещать средства в инструменты с небольшими сроками вложений. Это позволяет компании более гибко управлять ликвидностью в условиях волатильности рынков.

Дальше — короче

Сокращать долгосрочные финансовые вложения компании побуждает множество причин, заявил сопредседатель «Деловой России» Антон Данилов-Данильян . Первая из них — неуверенность в спросе , в достаточном сбыте товара. Вторая — недоверие к экономической политике государства, вызванное повышением НДС на два процентных пункта. Кроме того, уменьшать долю долгих инвестиций побуждает не снижающееся административное давление и неопределенность валютного курса. В совокупности всё это приводит к тому, что фирмам не хватает ресурсов на многолетние вложения , а остатки средств целесообразнее всего разместить в инструментах не длиннее одного года. Корректировка этих факторов поможет восстановить баланс, отмечает сопредседатель бизнес-объединения.

Коротко и рьяно Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Основная причина, по которой компании предпочитают «быстрые» инвестиции — снижение процентных ставок, уверен управляющий директор рейтингового агентства НКР Дмитрий Орехов. Это практически выравнивает доходность долгосрочных и краткосрочных вложений при существенно разном уровне риска.

Низкая доля «длинных» финансовых вложений характерна не только для России — это особенность развивающихся стран , отметил доцент РЭУ им. Плеханова Денис Домащенко. Аналогичная ситуация сегодня, например, в Бразилии и ЮАР: там рынки очень волатильны, и удобнее вкладывать на короткий срок.

Тренд на краткосрочные инвестиции во всем мире увеличится из-за коронавируса и падения фондовых рынков вследствие распада нефтяной сделки ОПЕК+, прогнозирует директор Центра структурных исследований РАНХиГС Алексей Ведев. Ожидания фирм негативные, что будет завтра и послезавтра — непонятно, велик риск отрицательных темпов роста для российской экономики — поэтому сегодня вряд ли существуют способы заставить фирмы играть «в долгую». Чем короче инструмент, тем им спокойнее, резюмировал Алексей Ведев.

Коротко и рьяно Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

В 2020-м году мы увидим продолжение негативной динамики и снижение как объемов, так и доли долгосрочных инвестиций компаний в пользу краткосрочных, согласился аналитик ГК «ФИНАМ» Алексей Коренев. На фоне крайне высокой турбулентности последних дней на фондовых, сырьевых и валютных рынках ни один бизнесмен не рискнет вкладывать свои средства на долгий срок , отметил он.

Как ранее писали «Известия», краткосрочные финансовые стратегии предпочитают не только фирмы, но и физические лица: с 2014 года у населения резко вырос спрос на банковские депозиты до года.