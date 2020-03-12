Коротко и рьяно: бизнес резко снизил долю долгосрочных инвестиций
Доля «длинных» инвестиций в России по итогам 2019 года достигла десятилетнего минимума и составила всего 9,1%. Такие данные содержатся в докладе Росстата, в службе «Известиям» подтвердили тренд. Средние и крупные фирмы на протяжении нескольких лет переходят на краткосрочные финансовые стратегии, к этому их побуждают административное давление и увеличение фискальной нагрузки. Не играют на руку инвестициям на длинный период падение на мировых рынках из-за коронавируса и тупик в переговорах ОПЕК+, уверены эксперты. При этом они отмечают, что низкая доля «длинных» финансовых вложений фиксируется не только в России — это в целом характерно для развивающихся стран.
Рекордное падение
Всего по итогам 2019 года у российских компаний было вложено в различные инвестиционные инструменты 247,2 трлн рублей. Но среди них доля «длинных» финансовых вложений (на срок больше одного года) упала до минимального за 10 лет уровня, говорится в докладе Росстата «Социально-экономическое положение России». В пресс-службе организации тренд подтвердили. Так, долгосрочные инвестиции фирм составили только 9,1% от общего объема — это на 4 п.п. меньше, чем в 2018-м, и почти на 2 п.п. отстает от кризисного 2015 года. Остальные 90,9% инвестиций приходятся на «короткий» период до года.
Максимальную долю долгосрочных вложений Росстат зафиксировал в 2009 году — 21,4%. Однако уже в 2010-м их стало в два раза меньше, и все 10 лет показатель колебался в диапазоне 10–13%.
Среди краткосрочных вложений деньги компаний распределились следующим образом:
- Банковские вклады (44%)
- Долговые ценные бумаги и депозитные сертификаты (18%)
- Предоставление займов другим организациям (17%)
- Паи и акции (3,5%)
- Другое (8,6%).
В долгосрочной перспективе инвестиции поделены так:
- Паи и акции (2,5%)
- Долговые ценные бумаги и депозитные сертификаты (2,5%)
- Предоставление займов другим организациям (3%)
- Банковские вклады (0,6%)
- Другое (0,36%)
При этом в реальном выражении инвестиции российских фирм — как «длинные», так и «короткие» — уменьшились незначительно: на 725 млн рублей по сравнению с 2018-м. Долгосрочные финансовые вложения сократились на 10 трлн и насчитали 22,6 трлн рублей, а краткосрочные выросли примерно на эту же сумму и достигли 224,6 трлн рублей. В пресс-службе Росстата не дали оценку такой статистики по просьбе «Известий», перенаправив вопрос в Минэкономразвития. В МЭР не ответили на запрос.
Министерство постоянно работает над долгосрочными прогнозами социально-экономического развития России, чтобы облегчить государству и бизнесу планирование. В 2018 году ведомство выпустило свое видение ситуации в стране до 2036 года. Ранее сообщалось, что в 2020-м МЭР представит прогноз до 2050-го.
«Известия» спросили крупнейшие российские компании о том, какие инвестиционные стратегии они выбирают. Оперативно ответил только «МегаФон». Там подтвердили общую тенденцию, отметив, что предпочитают размещать средства в инструменты с небольшими сроками вложений. Это позволяет компании более гибко управлять ликвидностью в условиях волатильности рынков.
Дальше — короче
Сокращать долгосрочные финансовые вложения компании побуждает множество причин, заявил сопредседатель «Деловой России» Антон Данилов-Данильян. Первая из них — неуверенность в спросе, в достаточном сбыте товара. Вторая — недоверие к экономической политике государства, вызванное повышением НДС на два процентных пункта. Кроме того, уменьшать долю долгих инвестиций побуждает не снижающееся административное давление и неопределенность валютного курса. В совокупности всё это приводит к тому, что фирмам не хватает ресурсов на многолетние вложения, а остатки средств целесообразнее всего разместить в инструментах не длиннее одного года. Корректировка этих факторов поможет восстановить баланс, отмечает сопредседатель бизнес-объединения.
Основная причина, по которой компании предпочитают «быстрые» инвестиции — снижение процентных ставок, уверен управляющий директор рейтингового агентства НКР Дмитрий Орехов. Это практически выравнивает доходность долгосрочных и краткосрочных вложений при существенно разном уровне риска.
Низкая доля «длинных» финансовых вложений характерна не только для России — это особенность развивающихся стран, отметил доцент РЭУ им. Плеханова Денис Домащенко. Аналогичная ситуация сегодня, например, в Бразилии и ЮАР: там рынки очень волатильны, и удобнее вкладывать на короткий срок.
Тренд на краткосрочные инвестиции во всем мире увеличится из-за коронавируса и падения фондовых рынков вследствие распада нефтяной сделки ОПЕК+, прогнозирует директор Центра структурных исследований РАНХиГС Алексей Ведев. Ожидания фирм негативные, что будет завтра и послезавтра — непонятно, велик риск отрицательных темпов роста для российской экономики — поэтому сегодня вряд ли существуют способы заставить фирмы играть «в долгую». Чем короче инструмент, тем им спокойнее, резюмировал Алексей Ведев.
В 2020-м году мы увидим продолжение негативной динамики и снижение как объемов, так и доли долгосрочных инвестиций компаний в пользу краткосрочных, согласился аналитик ГК «ФИНАМ» Алексей Коренев. На фоне крайне высокой турбулентности последних дней на фондовых, сырьевых и валютных рынках ни один бизнесмен не рискнет вкладывать свои средства на долгий срок, отметил он.
Как ранее писали «Известия», краткосрочные финансовые стратегии предпочитают не только фирмы, но и физические лица: с 2014 года у населения резко вырос спрос на банковские депозиты до года.
Повысить долю долгосрочных финансовых вложений вполне реально, оптимистичен директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. Для этого необходимо установить стабильные правила игры для предпринимателей — фискальные и административные. Кроме того, важно добиться снижения давления правоохранительных органов на бизнес и обеспечить стопроцентную защиту частной собственности, отметил эксперт.