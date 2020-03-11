Вложенного до года ждут: банки резко нарастили короткие депозиты

В России резко выросла популярность банковских вкладов на период до года, сообщили «Известиям» представители Сбербанка и других крупных кредитных организаций. По их словам, на такие депозиты приходится около 40% портфеля. Эти цифры подтвердили в Агентстве по страхованию вкладов. Спрос на 12-месячные инструменты объясняется просто — доходность у них выше, чем у «длинных» вкладов . Преобладание «коротких» депозитов может представлять риск для кредитных учреждений в случае кризиса и оттока вкладчиков, опасаются эксперты.

Вклады укоротились

Ситуация на рынке рублевых вкладов сильно отличается от той, что складывалась до кризиса 2014–2015 годов, рассказал главный аналитик Сбербанка Михаил Матовников. Если семь-восемь лет назад было много депозитов на три года и более, то сейчас самый популярный срок — около года , поскольку по таким инструментам доходность выше, объяснил он.

Справка «Известий» По данным ЦБ, в 2014–2019 годах объем вкладов в портфелях российских банков увеличился в 1,8 раза, до 30,67 трлн рублей.

По вкладу на сумму 100 тыс. рублей без частичного снятия и пополнения самый высокий доход — до 4,35% годовых — Сбербанк предлагает на срок от шести до 12 месяцев (без капитализации процентов). По депозитам на три года и более ставка — до 4%, а на 1–3 месяца — до 3,25%.

Другие кредитные организации подтверждают тренд на сокращение сроков депозитов. У ВТБ особенно востребованы вклады на период от шести месяцев до года, сообщили в пресс-службе организации. У Газпромбанка за год на конец января портфель в годовом выражении вырос на 45%, и больше всего в нем депозитов сроком до 1,5 года, но также есть спрос на инструменты от трех до девяти месяцев.

По данным Агентства по страхованию вкладов (АСВ), за последние семь лет структура депозитов в банковской системе радикально изменилась . В январе 2014 года совокупная доля вкладов сроком от года составляла 62%, а на 1–12 месяцев — 19%. Сейчас пропорция иная: 41% приходится на вклады от года, а 33,2% — на депозиты сроком 1–12 месяцев. Однако сами кредитные организации отмечают, что годовых вкладов больше. У Связь-банка и банка «Санкт-Петербург» это порядка 40%, у МКБ — 48%, сообщили их представители. Сбербанк разбивку депозитов по срокам не раскрывает.

Вложенного до года ждут Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Увеличение доли «коротких» вкладов в существенной степени вызвано динамикой ставок по ним, отметил представитель ЦБ. Пока проценты по долгосрочным депозитам были выше, в портфелях банков преобладали именно они, но выравнивание ставок привело к перераспределению сроков.

Подобную ситуацию создают сами банки, объяснил Михаил Матовников: если бы они хотели больше долгосрочных вкладов, то предлагали бы по ним более высокий процент. Но поскольку ключевая ставка ЦБ снижается и, по прогнозам, этот процесс в долгосрочной перспективе будет продолжаться и дальше, то на скорый рост доходности по «длинным» депозитам рассчитывать не стоит.

Финансовые институты должны создавать баланс между срочностью привлекаемых пассивов и создаваемых активов, отметил глава люксембургского офиса консалтинговой KRK Group Никита Рябинин. Если банк привлек годовые депозиты и выдал пятилетние кредиты, то он открыт для риска в течение пяти лет, потому что стоимость привлечения может стать выше ставки по выданной ранее ссуде, сказал он.

Ликвидность позволяет

Ставки по вкладам топ-10 банков на десятилетнем минимуме , сказал инвестстратег «БКС Премьер» Александр Бахтин. Крупные игроки могут позволить себе это, даже несмотря на переток части клиентов к конкурентам, добавил он.

Сбербанк теряет долю на рынке в спокойное время и увеличивает ее во время кризиса, когда происходит бегство «в качество», соглашается Михаил Матовников. Но дело не только в этом, объяснил он: сокращение началось примерно в 2004 году, когда заработала система страхования вкладов. В то время доля Сбербанка составляла около 70%, сейчас — 43%, резюмировал Михаил Матовников.

Ближайший конкурент монополиста — также государственный — ВТБ за два последних года нарастил долю на рынке вкладов с 12,1 до 14,4%, сообщила его пресс-служба. На данный момент в его портфеле средства физлиц на 4,38 трлн рублей.

Вложенного до года ждут Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Сейчас большой интерес к акционным вкладам с повышенными ставками, рассказала руководитель бизнеса «Депозиты» банка «Санкт-Петербург» Наталья Матвеева. Их выбирают около 70% клиентов — обычно через интернет-банкинг или мобильное приложение, часто сроком на год. Популярность инструментов с повышенной ставкой также отмечают Связь-банк и МКБ.

Срочный вклад перестал быть инструментом заработка и стал исключительно инструментом сохранения средств , напомнила директор департамента розничных продуктов СМП Банка Алена Тузова. В поисках дополнительного дохода граждане выбирают альтернативы — ПИФы и другие инвестиционные продукты, накопительное страхование.

У крупных госбанков сейчас нет проблем с ликвидностью и поэтому нет заинтересованности в росте ставок по вкладам , сказал начальник управления анализа рынков «Открытие Брокер» Константин Бушуев. Но в случае существенного изменения рыночных ожиданий банки могут пойти на повышение.