Риск — дело не уголовное: бюджетные вложения в венчур декриминализируют

Государственных инвесторов избавят от уголовной ответственности за вложения в стартапы, которые не сработали по объективным причинам, а не в результате мошенничества. Такие законопроекты подготовило Минэкономразвития (есть у «Известий»). Ведомство предлагает добавить в статью «Обоснованный риск» Уголовного кодекса положение о праве на ошибку для институтов развития, которые вкладывают бюджетные деньги в венчурные проекты . Кроме того, Минэк считает правильным проверять процесс финансирования, а не его результат, а также разработать единый перечень критериев, по которому инвесторы будут отбирать стартапы. В совокупности эти меры должны поддержать инвестиционную активность и увеличить объем вложений. Законопроекты запоздали лет на десять, но задают правильный вектор, считают эксперты.

Право на риск

Минэкономразвития разработало два законопроекта, призванных снизить необоснованное уголовное преследование институтов развития, которые осуществляют венчурное финансирование технологических компаний из средств бюджета. Документы были подготовлены по поручению президента из послания к Федеральному собранию, следует из письма министра экономического развития Максима Решетникова к премьер-министру Михаилу Мишустину (есть в распоряжении «Известий»).

Так, ведомство предлагает внести изменения в Уголовный кодекс, которые выведут венчурное или прямое финансирование инновационных проектов из-под понятия «преступление» при условии соблюдения «обоснованного риска». Под ним понимаются действия, предпринятые ради общественно полезной цели лицами, которые предварительно приняли меры для его оценки и предотвращения возможного вреда , говорится в законопроекте.

— Если инвестор действовал только из профессиональных побуждений, его право на риск будет закреплено в ст. 41 УК РФ в перечне обстоятельств, исключающих преступность деяния, — пояснила «Известиям» замминистра экономического развития Оксана Тарасенко.

в1 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Инновационная деятельность подразумевает заведомо высокую вероятность того, что запланированный результат достигнут не будет, отметила она. Предоставление господдержки этой особенности не учитывает , однако участники венчурного рынка отвечают за использование государственного финансирования на общих основаниях. Такая ситуация порождает риски для получателей бюджетных средств, сообщила Оксана Тарасенко.

В этих условиях институты инновационного развития скорее поддерживают проекты поздних стадий с меньшими рисками, чем прорывные и высокорисковые разработки. А предприниматели, в свою очередь, корректируют стратегии в сторону более консервативных, чтобы получить господдержку, заявила замминистра. Эта практика приводит к сворачиванию инвестиционной активности и выводу перспективных проектов и команд в другие юрисдикции, констатировала она.

Смысл в процессе

Помимо изменений в УК Минэкономразвития представило законопроект, вносящий правки в ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике». Министерство предлагает закрепить в нем понятия «технологический проект», «венчурное и (или) прямое финансирование», а также вероятность того, что реализация венчурного проекта может повлечь за собой потерю финансовых ресурсов.

По замыслу Минэка, основным критерием оценки обоснованности субсидирования компаний станет аудит не результата, а процесса . При проверках контрольные органы будут ориентироваться на перечень критериев, которым руководствовался институт развития при выделении субсидии предпринимателю, — его закрепят в отдельном постановлении правительства, которое в настоящее время разрабатывается Минэкономразвития, рассказала Оксана Тарасенко.

Поправки должны изменить ситуацию и увеличить объем венчурных инвестиций в инновационные проекты, следует из пояснительной записки. До 10 марта документы будут внесены в правительство.

в2 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко

У Илона Маска упало множество ракет, прежде чем он добился результатов, — а ведь значительную часть его бюджета составляют государственные субсидии, отметил директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

— В эпоху четвертой промышленной революции венчурные инвестиции — неотъемлемая составляющая экономического роста, развитые страны это понимают. В России же за одну-две неудачи следует ответственность. Необходимо дать инвесторам свободу, но с минимальными ограничениями — только так мы совершим технологический прорыв. Законопроект Минэкономразвития может приблизить Россию к этой цели, — отметил эксперт.