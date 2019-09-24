Дело и время: 8% россиян готовы открыть бизнес в течение трех лет

В ближайшие три года 8% российских граждан планируют начать свой бизнес, в ближайшие десять — уже 23%. Это следует из опроса аналитического центра НАФИ для Минэкономразвития (презентация есть в распоряжении «Известий»). Парадоксально, но основная часть желающих — школьники, выпускники детских домов, молодежь от 18 до 30 и женщины в декрете. Однако эксперты и представители бизнес-объединений предупреждают, что интерес этих групп носит скорее теоретический характер. Побудить россиян к действию могут меры господдержки, воспользоваться которыми пока успели только 9% предпринимателей. «Превратить простые желания в решительные действия» — задача Минэка, сказал «Известиям» глава ведомства Максим Орешкин.

Простые желания

В следующие три года 8% населения страны планирует открыть свое дело, сообщается в исследовании НАФИ «Отношение россиян к предпринимательству», проведенном для Минэкономразвития. Согласно данным аналитического центра, в долгосрочной перспективе количество бизнесменов увеличится: в течение пяти лет заняться предпринимательством собирается 14% населения, а в течение десяти — 23%. В целом желание начать свой бизнес, без привязки ко времени, имеет каждый третий россиянин (35% опрошенных). В январе об этом заявляли 29%.

Наибольший энтузиазм по отношению к предпринимательству выразили молодые люди в возрасте от 18 до 30 лет: больше половины респондентов (57%) из этой возрастной категории хотят вести бизнес. Идея открыть свое дело пользуется популярностью также среди школьников (49%), выпускников детских домов (42%) и женщин в декрете (40%). При этом если школьников и молодежь в предпринимательстве привлекает прежде всего личный доход, обеспечивающий достойную жизнь, то молодые мамы стремятся главным образом к независимости: по их мнению, работа на себя позволяет уделять время семье.

Это довольно высокий процент заинтересованных, сказал «Известиям» министр экономического развития Максим Орешкин в ответ на просьбу прокомментировать результаты исследования. Задача ведомства — «превратить простые желания в решительные действия», заявил он. Для этого Минэк активно работает с потенциальными предпринимателями, рассказывает им о возможностях господдержки, консультирует их и обучает бизнесу.

— Формат образовательных программ может быть как онлайн (вебинары, лекции на YouTube), так и офлайн (лекции и семинары для предпринимателей на местах), — добавил Максим Орешкин.

Тем не менее интерес к предпринимательству носит теоретический характер: о том, как открыть свое дело, думают многие, но реальные шаги к тому, чтобы стать бизнесменом, делают лишь единицы, сообщают эксперты НАФИ. Намерение переходит в действие лишь у трети желающих, заявил «Известиям» сопредседатель объединения «Деловая Россия» Алексей Репик. По его мнению, в ближайшие три года в лучшем случае можно ожидать, что количество предпринимателей вырастет на 1%.

Доля доходов от предпринимательской деятельности в структуре общих заработков населения постоянно снижается: в 2018 году она составила 7,5%, напомнил директор института стратегического анализа ФБК Grand Thornton Игорь Николаев. На этом фоне резкое увеличение желающих заняться бизнесом выглядит необычно — еще недавно россияне мечтали о госслужбе или работе в госкорпорациях, а не о предпринимательстве, заявил эксперт.

Драйверы и барьеры

По мнению аналитиков НАФИ, повысить активность целевой аудитории могут меры государственной поддержки. Проблема в том, что большинство предпринимателей мало знают об этом и не использовали такую помощь на практике. На сегодняшний день о существовании господдержки знают 42% россиян и 75% действующих предпринимателей. Столько же представителей бизнеса осведомлено о нацпроекте «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», следует из документа.

При этом реальным опытом использования помощи государства могут похвастаться только 9% бизнесменов — речь о финансовой поддержке, льготном кредитовании и грантах на открытие бизнеса. Большинство участников исследования, которые обращались за господдержкой, считают ее действенной, подчеркивают эксперты НАФИ. Но отсутствие удачных примеров получения помощи, низкий уровень информированности, недоверие к государству и несовершенство программ сдерживают их популярность, полагают предприниматели, которые еще не пользовались этой опцией.

«На данный момент тот небольшой процент бизнесменов, который уже получил государственную поддержку, считает ее достаточно эффективной, особенно на первых стадиях развития бизнеса», — полагает Максим Орешкин. Впрочем, он признаёт недостаток доверия к государству. Тем не менее чем больше будет обратной связи от предпринимателей, тем позитивнее станет их отношение к мерам господдержки, добавил министр.

Бизнес в России страдает от регуляторного, а также административного давления, отсутствия венчурных инвестиций и дешевых длинных денег, полагает Алексей Репик. Если снять эти проблемы, то господдержка предпринимателям не будет столь важна: они смогут самостоятельно финансировать свои проекты. Но в нынешних условиях помощь государства нужна.

Впрочем, по данным опроса, от запуска своего бизнеса граждан отпугивают не столько экономические, сколько психологические факторы. Так, 83% респондентов в возрасте от 46 до 65 лет не хотят открывать свое дело, потому что «уже поздно начинать». Вторым по популярности барьером для занятия бизнесом оказался страх неудачи и потери денег. Третьим — недостаток средств для старта. А высокие налоги и неблагоприятный деловой климат для опрошенных отошли на второй план.