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Дело и время: 8% россиян готовы открыть бизнес в течение трех лет

Стать предпринимателем в обозримой перспективе мечтает каждый третий
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Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
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В ближайшие три года 8% российских граждан планируют начать свой бизнес, в ближайшие десять — уже 23%. Это следует из опроса аналитического центра НАФИ для Минэкономразвития (презентация есть в распоряжении «Известий»). Парадоксально, но основная часть желающих — школьники, выпускники детских домов, молодежь от 18 до 30 и женщины в декрете. Однако эксперты и представители бизнес-объединений предупреждают, что интерес этих групп носит скорее теоретический характер. Побудить россиян к действию могут меры господдержки, воспользоваться которыми пока успели только 9% предпринимателей. «Превратить простые желания в решительные действия» — задача Минэка, сказал «Известиям» глава ведомства Максим Орешкин.

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Простые желания

В следующие три года 8% населения страны планирует открыть свое дело, сообщается в исследовании НАФИ «Отношение россиян к предпринимательству», проведенном для Минэкономразвития. Согласно данным аналитического центра, в долгосрочной перспективе количество бизнесменов увеличится: в течение пяти лет заняться предпринимательством собирается 14% населения, а в течение десяти — 23%. В целом желание начать свой бизнес, без привязки ко времени, имеет каждый третий россиянин (35% опрошенных). В январе об этом заявляли 29%.

Наибольший энтузиазм по отношению к предпринимательству выразили молодые люди в возрасте от 18 до 30 лет: больше половины респондентов (57%) из этой возрастной категории хотят вести бизнес. Идея открыть свое дело пользуется популярностью также среди школьников (49%), выпускников детских домов (42%) и женщин в декрете (40%). При этом если школьников и молодежь в предпринимательстве привлекает прежде всего личный доход, обеспечивающий достойную жизнь, то молодые мамы стремятся главным образом к независимости: по их мнению, работа на себя позволяет уделять время семье.

Это довольно высокий процент заинтересованных, сказал «Известиям» министр экономического развития Максим Орешкин в ответ на просьбу прокомментировать результаты исследования. Задача ведомства — «превратить простые желания в решительные действия», заявил он. Для этого Минэк активно работает с потенциальными предпринимателями, рассказывает им о возможностях господдержки, консультирует их и обучает бизнесу.

— Формат образовательных программ может быть как онлайн (вебинары, лекции на YouTube), так и офлайн (лекции и семинары для предпринимателей на местах), — добавил Максим Орешкин.

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Это произошло впервые за три года

Тем не менее интерес к предпринимательству носит теоретический характер: о том, как открыть свое дело, думают многие, но реальные шаги к тому, чтобы стать бизнесменом, делают лишь единицы, сообщают эксперты НАФИ. Намерение переходит в действие лишь у трети желающих, заявил «Известиям» сопредседатель объединения «Деловая Россия» Алексей Репик. По его мнению, в ближайшие три года в лучшем случае можно ожидать, что количество предпринимателей вырастет на 1%.

Доля доходов от предпринимательской деятельности в структуре общих заработков населения постоянно снижается: в 2018 году она составила 7,5%, напомнил директор института стратегического анализа ФБК Grand Thornton Игорь Николаев. На этом фоне резкое увеличение желающих заняться бизнесом выглядит необычно — еще недавно россияне мечтали о госслужбе или работе в госкорпорациях, а не о предпринимательстве, заявил эксперт.

Драйверы и барьеры

По мнению аналитиков НАФИ, повысить активность целевой аудитории могут меры государственной поддержки. Проблема в том, что большинство предпринимателей мало знают об этом и не использовали такую помощь на практике. На сегодняшний день о существовании господдержки знают 42% россиян и 75% действующих предпринимателей. Столько же представителей бизнеса осведомлено о нацпроекте «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», следует из документа.

При этом реальным опытом использования помощи государства могут похвастаться только 9% бизнесменов — речь о финансовой поддержке, льготном кредитовании и грантах на открытие бизнеса. Большинство участников исследования, которые обращались за господдержкой, считают ее действенной, подчеркивают эксперты НАФИ. Но отсутствие удачных примеров получения помощи, низкий уровень информированности, недоверие к государству и несовершенство программ сдерживают их популярность, полагают предприниматели, которые еще не пользовались этой опцией.

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«На данный момент тот небольшой процент бизнесменов, который уже получил государственную поддержку, считает ее достаточно эффективной, особенно на первых стадиях развития бизнеса», — полагает Максим Орешкин. Впрочем, он признаёт недостаток доверия к государству. Тем не менее чем больше будет обратной связи от предпринимателей, тем позитивнее станет их отношение к мерам господдержки, добавил министр.

Бизнес в России страдает от регуляторного, а также административного давления, отсутствия венчурных инвестиций и дешевых длинных денег, полагает Алексей Репик. Если снять эти проблемы, то господдержка предпринимателям не будет столь важна: они смогут самостоятельно финансировать свои проекты. Но в нынешних условиях помощь государства нужна.

Впрочем, по данным опроса, от запуска своего бизнеса граждан отпугивают не столько экономические, сколько психологические факторы. Так, 83% респондентов в возрасте от 46 до 65 лет не хотят открывать свое дело, потому что «уже поздно начинать». Вторым по популярности барьером для занятия бизнесом оказался страх неудачи и потери денег. Третьим — недостаток средств для старта. А высокие налоги и неблагоприятный деловой климат для опрошенных отошли на второй план.

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