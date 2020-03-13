Белоусов заявил о необходимости ускорения роста экономики РФ

Даже в сложных условиях на мировых рынках с ценой на нефть в $35 за баррель необходимо запускать инвестиционный цикл с целью стимулирования роста экономики. Об этом заявил первый вице-премьер России Андрей Белоусов в пятницу, 13 марта.

В то же время он отметил, что в этом году экономике страны не грозит рецессия, и, если не будет дополнительных шоков, она продолжит расти.

«Возможно, мы не достигнем тех параметров роста, которые хотели бы видеть, но насколько я могу видеть предварительные оценки, мы останемся в положительных значениях», — цитирует Белоусова ТАСС.

Ситуация на мировых и российских рынках изменилась после провала переговоров стран — участниц ОПЕК+. Цена на нефть 9 марта отреагировала на распад соглашения обвалом, который удалось частично отыграть.

После этого снизился курс рубля по отношению к доллару и евро, серьезное падение претерпели и индексы российских компаний.