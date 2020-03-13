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Песков прокомментировал прогноз Кудрина о развитии российской экономики

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Фото: ТАСС/Алексей Андронов
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 13 марта призвал ориентироваться не только на точку зрения главы Счетной палаты Алексея Кудрина, который назвал базовым сценарий развития экономики с ценой нефти немного выше $40 за баррель.

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«Кудрин — это очень опытный экономист. Он возглавляет Счетную палату. Он выступает со своей точкой зрения. Ориентироваться на одну эту точку зрения нельзя, надо рассматривать в комплексе», — сказал Песков.

Он добавил, что в момент, когда международные и российские рынки находятся «в состоянии пилы», нужно понять тренд более детально, прежде чем делать какие-либо заключения.

Накануне Кудрин назвал базовым сценарий развития экономики с ценой нефти немного выше $40 за баррель. Рост экономики в 2020 году, по его словам, будет близким к нулю. При чуть менее оптимистичном сценарии — цене в 72 рубля за $1 и около $35 за баррель нефти — российская экономика недополучит около 3 трлн рублей нефтегазовых доходов.

6 марта стало известно о провале переговоров стран – участниц ОПЕК+ о сокращении добычи нефти и распаде соглашения о нефтедобыче. Нефтяные рынки 9 марта отреагировали обвалом, который удалось частично отыграть.

Вслед за этим снизился курс рубля по отношению к доллару и евро, серьезное падение претерпели индексы российских компаний.

13 марта при открытии торгов на Московской бирже курсы доллара и евро потеряли больше рубля: доллар снизился до отметки 73,61 рубля, евро — до 82,23 рубля.

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