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Аналитики назвали главных неудачников «нефтяной войны»

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Фото: Global Look Press/eye ubiquitous/hutchison
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Больше всех от резкого падения цен на нефть пострадают союзники Саудовской Аравии по ОПЕК — Ирак, Алжир и Нигерия. Об этом 12 марта в интервью CNBC заявил исполнительный директор Международного энергетического агентства Фатих Бироль.

«Они столкнулись с серьезными финансовыми проблемами. У многих из них возникнут трудности с выдачей заработной платы работникам государственного сектора и расходами на здравоохранение и образование, что, в свою очередь, может создать социальное напряжение», — сказал Бироль.

По его мнению, в самом уязвимом положении оказался Ирак, так как экономика этой страны наименее диверсифицирована по сравнению с остальными членами ОПЕК. В целом все эти страны находятся в «очень сложной ситуации» и нуждаются в финансовой поддержке всего мирового сообщества.

6 марта стало известно о провале переговоров стран – участниц ОПЕК+ о сокращении добычи нефти и распаде соглашения о нефтедобыче. Нефтяные рынки 9 марта отреагировали обвалом, который удалось частично отыграть.

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