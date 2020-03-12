Трамп назвал текущие цены на нефть мечтой

Президент США Дональд Трамп в разговоре с журналистами в Белом доме заявил, что мог только мечтать о текущих ценах на нефть.

В ходе брифинга американский лидер заявил, что разногласия между Россией и Саудовской Аравией выгодны для Вашингтона, так как сложившаяся ситуация приведет к снижению цены за бензин, что означает сокращение налогов для потребителя.

«Единственное, что я могу сказать, цены на нефть сейчас находятся на таком уровне, о котором я и мечтать не мог», — приводит его слова Daily Mail в четверг, 12 марта.

6 марта страны — участницы ОПЕК+ не согласовали сделку по сокращению добычи, в результате чего соглашение распалось. После переговоров сообщалось о намерении Эр-Рияда увеличить добычу до 10–12 млн баррелей в сутки и снизить цены на свою нефть. В таком случае цены на сырье могут упасть до $20 за баррель.

На фоне распада сделки ОПЕК+ утром 9 марта произошел обвал нефтяного рынка, который удалось частично отыграть 10 марта. Президент США обвинил в происходящем Москву и Саудовскую Аравию.

В свою очередь глава Минэнерго РФ Александр Новак заявил, что российская сторона выступала за сохранение сделки на прежних условиях до конца следующего квартала, чтобы понять, как на мировую экономику повлиял коронавирус. Однако другие участники настаивали на дополнительном сокращении добычи. Кроме того он отметил, что Москва продолжит сотрудничество с ОПЕК, а российские компании останутся конкурентоспособными при любом уровне цен.

12 марта цена нефти Brent упала на 8,1% и и торговалась на уровне $32,9 за баррель.

Соглашение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти было подписано в 2017 году. До конца 2019 года договоренность предусматривала сокращение добычи на 1,2 млн баррелей в сутки. В I квартале 2020 года альянс сокращает добычу на 1,7 млн баррелей.