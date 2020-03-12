Глава «Газпром нефти» заявил о неизбежности падения цен на нефть

Глава «Газпром нефти» Александр Дюков заявил, что цены на нефть упали бы до $35 за баррель даже при сохранении сделки ОПЕК+. По его мнению, немаловажную роль здесь сыграло распространение коронавирусной инфекции.

Также он отметил, что на совещании с главой Минэнерго Александром Новаком, состоявшемся 12 марта, руководители нефтегазовых компаний не обсуждали возможность нового соглашения. Он отметил, что действия стран, входящих в ОПЕК, «были иррациональны», однако Россия «была готова» к подобному повороту событий.

6 марта страны – участницы ОПЕК+ не согласовали сделку по сокращению добычи, в результате чего соглашение распалось. После переговоров сообщалось о намерении Эр-Рияда увеличить добычу до 10–12 млн баррелей в сутки и снизить цены на свою нефть. В таком случае цены на сырье могут упасть до $20 за баррель.

На фоне распада сделки ОПЕК+ утром 9 марта произошел обвал нефтяного рынка, который удалось частично отыграть 10 марта. Президент США Дональд Трамп обвинил в происходящем Москву и Саудовскую Аравию.

Как объяснил Новак, на переговорах российская сторона выступала за сохранение сделки на прежних условиях до конца следующего квартала, чтобы понять, как на мировую экономику повлиял коронавирус. Однако другие участники настаивали на дополнительном сокращении добычи. Он заверил, что Москва продолжит сотрудничество с ОПЕК, а российские компании останутся конкурентоспособными при любом уровне цен.

Соглашение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти было подписано в 2017 году. До конца 2019 года договоренность предусматривала сокращение добычи на 1,2 млн баррелей в сутки. В I квартале 2020 года альянс сокращает добычу на 1,7 млн баррелей.