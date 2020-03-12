Цена нефти Brent упала ниже $33 за баррель

Стоимость фьючерса на нефть Brent с поставкой в мае 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне ускорила падение до 8,1% и торговалась на уровне $32,9 за баррель. Об этом в четверг, 12 марта, сообщает ТАСС со ссылкой на данные торгов.

При этом цена нефти WTI опустилась на 7,9% — до $30,39 за баррель.

Утром 9 марта цена апрельского фьючерса на нефть Brent рухнула до $31,38 за баррель, а на нефть WTI опустилась до $27,9 за баррель. Позднее цены отыграли часть обвала.

Российская валюта отреагировала падением до 75 рублей за 1$ и 86 рублей за 1€. Стоимость биткоина упала почти на 10%, а цены на золото поднялись до максимума с 2012 года, составив $1700 за унцию.

Банк России приостановил покупки иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила на 30 дней. В Минфине заверили в наличии достаточного количества ликвидных средств ФНБ для покрытия потерь бюджета, даже если цена за баррель нефти упадет до $25–30.

Нефть падает на фоне новостей о том, что страны ОПЕК+ по итогам переговоров в Вене не смогли договориться о дополнительном сокращении добычи нефти в условиях падения спроса из-за коронавируса. ОПЕК предлагала дополнительно снизить добычу на 1,5 млн баррелей в сутки до конца 2020 года. Однако против этого предложения выступила Россия.