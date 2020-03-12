Bloomberg назвал ключевые преимущества России в нефтяной войне
Россия может оставаться успешным производителем нефти даже при низких мировых ценах на топливо. Об этом в четверг, 12 марта, сообщает Bloomberg со ссылкой на аналитиков Bank of America и Raiffeisenbank.
Специалисты из этих финансовых учреждений уверены, что российские нефтяные компании будут работать благодаря гибкой налоговой системе, низким производственным издержкам и свободно плавающему рублю.
«Российские компании могут обеспечить устойчивое производство, пока нефть не опустится от $15 до $20 за баррель», — сказал московский аналитик Bank of America Карен Костанян.
По данным журналистов Bloomberg, добыча нефти крупным российским компаниям обходится в $4 за баррель, транспортировка — в $5, прочие расходы — в $6–8. Кроме того, на помощь предприятиям приходит гибкая фискальная система страны. По мере снижения цен на нефть, налоги снижаются вместе с ними.
«При нынешнем налоговом режиме именно российское государство несет большую часть рисков, связанных с низкими ценами на нефть», — отметил старший директор Fitch Ratings Дмитрий Маринченко.
По его подсчетам, при добыче нефти на уровне $50 российские производители платят более 40% своих доходов в виде налогов. Если цена упадет до $25, доля налогов снижается, только около 20%, а при сценарии в $15–20 фискальная нагрузка почти исчезает.
Кроме того, российские производители, которые получают часть своих доходов в долларах США и тратят почти исключительно в рублях, защищены гибким обменным курсом. Ослабление рубля к доллару помогло поддержать капитальные затраты компаний во время предыдущего падения рынка.
Предполагается, что эти факторы позволят компаниям пережить краткосрочные проблемы, а на длительной дистанции могут возникнуть трудности.
«Государственный бюджет предусматривает, что все расходы в течение следующих нескольких лет будут покрываться за счет нефти чуть выше $40. В результате падение нефти ниже $45–50 почти неизбежно ведет к разговорам о более высокой налоговой нагрузке на производителей нефти», — сказал Маринченко.
Вместе с тем, по мнению Андрея Полищука, московского аналитика Raiffeisenbank, непредвиденные налоговые риски могут возникнуть только в том случае, если низкие цены на нефть будут держаться от трех до пяти лет.
Он полагает, что ценовые шоки, продолжающиеся в течение нескольких месяцев, скорее всего, не повлияют на налоговую нагрузку для производителей.
6 марта страны — участницы ОПЕК+ не согласовали сделку по сокращению добычи. В результате соглашение распалось.
После этого первый обвал цен на нефть произошел 9 марта, первоначально это снижение удалось частично отыграть. Президент США Дональд Трамп обвинил в произошедшем Москву и Саудовскую Аравию.
11 марта цена нефти Brent упала на 7,9% и теперь составляет менее $33 за баррель.