Эксперты оценили шансы России в борьбе с Саудовской Аравией за Европу

Руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев и директор офиса продаж «БКС Брокер» Вячеслав Абрамов по просьбе «Известий» прокомментировали сообщения о возможных скидках на нефть Саудовской Аравии для Европы.

Накануне, 11 марта, агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило о планах Саудовской Аравии в три раза увеличить поставки нефти в европейские страны по цене $25 за баррель.

Несмотря на то что европейский рынок чрезвычайно важен для России, перебить цену Саудовской Аравии в размере $25 за баррель Москва вряд ли сможет.

«Средняя себестоимость барреля в России составляет $25–30 без учета налогов. А по оценке компании Saudi Aramco за прошлый год, себестоимость производства нефти в нашей стране выше — $40–45. При этом себестоимость нефти в Саудовской Аравии составляет $10–17 за баррель в зависимости от месторождения», — сказал Деев.

По его словам, постепенно запасы самой дешевой нефти в нашей стране сокращаются. Сейчас их доля составляет около 10% от всех имеющихся.

Российские производители постепенно увеличивают доли производства более дорогой нефти, чья себестоимость уже выше $40 за баррель, а шельфовая нефть стоит в районе $60–70, добавил эксперт.

«Можно констатировать, что ценовая война с Саудовской Аравией и другими арабскими государствами на европейском рынке может быть для России очень сложной. Бороться за долю рынка путем демпинга позволить себе может не каждый. Тем более что арабские производители готовы выбросить на мировой рынок более 7 млн баррелей нефти в сутки. При этом потенциал наращивания добычи в Российской Федерации лишь 0,5 млн баррелей в день», — заключил специалист.

В свою очередь, Вячеслав Абрамов отметил, что европейский рынок составляет 70% нефтяного экспорта России. Тем не менее он уверен, что России и не нужно делать такие большие дисконты, как делают саудиты.

«Во-первых, российская нефть марки Urals все-таки почище, чем арабская нефть марки Arab light, в ней содержится меньше серы и других примесей. Во-вторых, у России прямые поставки по трубопроводам в Европу, а у саудитов такой возможности нет, они будут нести дополнительные издержки на то, чтобы эту нефть доставить», — сказал Абрамов.

Несмотря на более низкую себестоимость добычи нефти в Саудовской Аравии, Россия сможет просуществовать дольше при низких ценах на нефть, в отличии от арабских коллег, с учетом бюджета, налогового правила и золотовалютных резервов.

6 марта страны — участницы ОПЕК+ не согласовали сделку по сокращению добычи. В результате соглашение распалось.

После этого первый обвал цен на нефть произошел 9 марта, первоначально это снижение удалось частично отыграть. Президент США Дональд Трамп обвинил в произошедшем Москву и Саудовскую Аравию.

11 марта цена нефти Brent упала на 7,9% и теперь составляет менее $33 за баррель.